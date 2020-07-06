Суд принял отказ производителя бронемашин "Тигр" от иска к Хирургу

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) прекратил производство по иску производящего бронированные машины "Тигр" Арзамасского машиностроительного завода (АМЗ), требовавшего досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на имя лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдастанова (Хирург).
Производство по делу прекращено в связи с полным отказом истца от своих требований. Причины такого решения АМЗ в материалах суда не указаны. Ходатайство завода поступило 17 марта, но поскольку иск уже был принят к производству, было назначено заседание.
По данным Роспатента, комбинированный товарный знак "Волк" зарегистрирован в 2000 году на ассоциацию байкеров "Ночные волки", которая в 2007 году уступила его Залдастанову. Сейчас правовая охрана действует до 2029 года. Бренд распространяется на четыре класса международной классификации товаров и услуг, в том числе на такие товары, как "транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху".
Залдастанов, комментируя в феврале подачу иска, заявил РИА Новости, что удивлен претензиям АМЗ. По его словам, он "совсем не против, чтобы замечательные бронемашины Арзамасского завода имели гордое имя "Волк". Вместе с тем, уточнил лидер "Ночных волков", он не отказывается от этого бренда и никогда не откажется.
25 февраля, 16:55Байкер Хирург удивился претензиям к бренду "Волк"
Хирург напомнил, что мотоцикл, выпускаемый под брендом "Волк", имеет 20-летнюю историю и получил широкое общественное и экспертное признание. По словам байкера, сейчас ведется работа по разработке и производству мотора двойного назначения под брендом "Волк", который можно будет использовать как для мотоциклов, так и для малой авиации. При этом правообладатель заявил, что он не против, чтобы АМЗ, уникальное предприятие с большим потенциалом, выпускал под именем "Волк" свои автомобили.
ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" производит для нужд силовых ведомств бронированную технику, в частности, бронетранспортеры БТР-82А и специальные бронированные машины ВПК-233136 "Тигр", а также гражданский полноприводный автомобиль "Тигр" 233001.