Суд принял отказ производителя бронемашин "Тигр" от иска к Хирургу

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам ( Суд по интеллектуальным правам ( СИП ) прекратил производство по иску производящего бронированные машины "Тигр" Арзамасского машиностроительного завода (АМЗ), требовавшего досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на имя лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдастанова ( Хирург ).

Производство по делу прекращено в связи с полным отказом истца от своих требований. Причины такого решения АМЗ в материалах суда не указаны. Ходатайство завода поступило 17 марта, но поскольку иск уже был принят к производству, было назначено заседание.

По данным Роспатента, комбинированный товарный знак "Волк" зарегистрирован в 2000 году на ассоциацию байкеров "Ночные волки", которая в 2007 году уступила его Залдастанову. Сейчас правовая охрана действует до 2029 года. Бренд распространяется на четыре класса международной классификации товаров и услуг, в том числе на такие товары, как "транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху".

Залдастанов, комментируя в феврале подачу иска, заявил РИА Новости, что удивлен претензиям АМЗ. По его словам, он "совсем не против, чтобы замечательные бронемашины Арзамасского завода имели гордое имя "Волк". Вместе с тем, уточнил лидер "Ночных волков", он не отказывается от этого бренда и никогда не откажется.

Хирург напомнил, что мотоцикл, выпускаемый под брендом "Волк", имеет 20-летнюю историю и получил широкое общественное и экспертное признание. По словам байкера, сейчас ведется работа по разработке и производству мотора двойного назначения под брендом "Волк", который можно будет использовать как для мотоциклов, так и для малой авиации. При этом правообладатель заявил, что он не против, чтобы АМЗ, уникальное предприятие с большим потенциалом, выпускал под именем "Волк" свои автомобили.