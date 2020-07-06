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Лувр возобновил работу после карантина
Один из самых посещаемых музеев мира - парижский Лувр - открыл свои двери в понедельник после того, как вынужденно оставался закрытым из-за эпидемии... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:26
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туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, лувр, евросоюз, франция, бельгия, париж, в мире

Лувр возобновил работу после карантина

17:18 06.07.2020 (обновлено: 18:26 06.07.2020)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЛувр. Париж
Лувр. Париж
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Лувр. Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 июл – РИА Новости, Людмила Орищенко. Один из самых посещаемых музеев мира - парижский Лувр - открыл свои двери в понедельник после того, как вынужденно оставался закрытым из-за эпидемии коронавируса почти четыре месяца. Билеты онлайн на первый день работы забронировали более 7 тысяч посетителей, сообщили РИА Новости в музее.
После послабления карантинных мер некоторые музеи – в основном небольшие – открылись во Франции еще в мае, другие – более крупные – в июне. Лувр же стал принимать публику одним из последних.
"На понедельник было забронировано около 7,4 тысячи билетов. Но день еще не закончен", - сказала РИА Новости представительница пресс-службы Лувра. По ее словам, большая часть посетителей – французы, но есть также туристы из европейских стран.
"Обычно Лувр принимает 30-40 тысяч человек в день, 75% из них – иностранцы, зачастую из дальних стран. Естественно, сегодня их нет из-за закрытых границ. Но мы рассчитываем, что Лувр ежедневно будут посещать от 5 до 10 тысяч человек", - отметила собеседница агентства. В прошлом году Лувр принял 9,6 миллиона туристов.
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В нынешних условиях гарантированно попасть в музей можно только забронировав билеты на сайте и выбрав определенный временной промежуток. Купить билет прямо на входе будет возможно лишь при наличии мест, оставшихся после продажи онлайн, отмечают в музее. Тем, кто имеет право на бесплатный вход, также стоит озаботиться вопросом резервирования. Вход в Лувр осуществляется под пирамидой, где посетителей распределяют по двум очередям - согласно забронированному времени.
Обязательным аксессуаром являются защитные маски. Чтобы избежать пересечения потоков посетителей, администрация музея ввела определенные маршруты, которые не позволяют вернуться назад при осмотре экспозиции.

"Мона Лиза" не в толпе

"Мы из Голландии, но сейчас живем в Лондоне. Приехали в Париж на выходные, чтобы насладится этим городом без толп людей. Да, сейчас есть очереди. Но все же по сравнению с обычным туристическим сезоном в Париже – это практически ничего", - говорит пожилой мужчина, пришедший в Лувр со своей женой.
В очереди на вход корреспондент РИА Новости также встретила туристов из Бельгии. "Это просто случайность, что мы пришли именно в первый день. Моя дочь очень хотела посетить Лувр - это для нее впервые. И мы забронировали билеты онлайн еще две недели назад. Однако я не знала, что это будет днем открытия", - говорит Сара, приехавшая из Бельгии с мужем и детьми.
"Я надеюсь, что будет хорошая организация. И мы сможем увидеть "Мону Лизу" не в толпе, с достаточной дистанцией между людьми", - добавляет она.
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Акция гидов-конферансье

Открытие Лувра в понедельник предварила акция гидов-конферансье Франции, которые призвали власти страны обратить внимание на их нестабильное финансовое положение ввиду отсутствия потока туристов. Несколько десятков гидов пришли к пирамиде Лувра в масках с крестом в области рта и изображениями Джоконды.
"Мы стояли по периметру. На нас были маски – вот такие с крестиком. Это означает, что мы молчим. То есть о гидах-конферансье Франции забыли в социальной программе туризма. Для того чтобы не происходило таких глобальных шибок и государство помнило о нас, мы и провели этот флэшбом. Мы нуждаемся в помощи финансовой, поскольку остались абсолютно без туристов, скорее всего, до апреля следующего года. Но мы очень надеемся, что к новому году откроются границы – особенно российские", - сказала РИА Новости гид-конферансье Галина Лобнина, принимавшая участие в акции.
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Ее коллега Елена Андрианова отметила, что меры, направленные на поддержку культуры во Франции, гидов-конферансье почти не затрагивают. "Они затрагивают большие предприятия, коммерческие организации, у которых есть работники. Так как гид-конферансье – это независимый, индивидуальный предприниматель, то он не подпадает ни под один пункт программы правительства", - пояснила она.
"На сегодняшний момент у нас очень непонятная ситуация. Конечно, могут приезжать русскоязычные или англоязычные туристы, живущие на территории Евросоюза, потому что на настоящий момент границы в ЕС открыты. Но закрыты все другие границы. Соответственно, мы не можем ожидать того потока туристов, который был до карантина", - подчеркнула она.
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