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Новое оружие России
https://ria.ru/20200706/1573967402.html
Россия намерена продавать танки "Армата" за рубеж
Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:59
новое оружие россии
бронетехника - новое оружие россии
армата
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Правильно, всё продавайте! Нефть, газ, новые вооружения, ... ВСЁ! У России широкая душа, ничего не жалко.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бронетехника - новое оружие россии, армата

Россия намерена продавать танки "Армата" за рубеж

17:17 06.07.2020 (обновлено: 17:59 06.07.2020)
3828
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Танк Т-14 Армата на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
В интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности" он отметил, что, помимо этого, Россия предлагает потенциальным покупателям С-300 и С-400, современные самолеты и вертолеты, а также легкий истребитель МиГ-35.
Танки Т-14 Армата
4 июля, 03:03Новое оружие России
Танк Т-14 "Армата" испытали в беспилотном режиме
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником.
Он может поддерживать наступление мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений и дать отпор живой силе противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.

Индия заинтересована

В конце июня телеканал "Звезда" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что танками "Армата" заинтересовалась Индия.
До этого в индийских военно-аналитических изданиях появлялась информация, что страна планирует закупить 1770 современных танков, где фигурировала в том числе "Армата", взамен устаревших Т-72 и Т-14.
Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
1 июля, 08:00
"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14
Ранее Египет подписал контракт на закупку 400-500 российских танков T-90МС.
Как писало издание Argumenti.ru, благодаря этому официальный Каир сможет получить технологии для производства бронемашин этого типа на своей территории.
Сделка позволит увеличить военную мощь арабской республики в регионе, а также может сделать его крупнейшим оператором танков Т-90МС.
Военно-транспортный парк Каира насчитывает более тридцати танков Т-80У, 1,1 тысячи М1А1 Abrams, около 200 единиц Т-62, более 800 машин Т-54/55 и 260 танков "Рамзес II", а также 300 американских M60A1 и 850 M60A3.
Танки Т-14 Армата во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
25 июня, 04:55Новое оружие России
"Детские болезни" у "Арматы" прошли, сообщил разработчик
961360369
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Новое оружие РоссииБронетехника - Новое оружие РоссииАрмата
Популярные комментарии
Правильно, всё продавайте! Нефть, газ, новые вооружения, ... ВСЁ! У России широкая душа, ничего не жалко.
6 июля, 19:32
Дик Котов
600112
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