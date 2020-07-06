Россия намерена продавать танки "Армата" за рубеж

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 Армата ", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев

В интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности" он отметил, что, помимо этого, Россия предлагает потенциальным покупателям С-300 С-400 , современные самолеты и вертолеты, а также легкий истребитель МиГ-35

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником.

Он может поддерживать наступление мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений и дать отпор живой силе противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у " Уралвагонзавода " 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко , весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.

Индия заинтересована

В конце июня телеканал "Звезда" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что танками "Армата" заинтересовалась Индия.

Т-14. До этого в индийских военно-аналитических изданиях появлялась информация, что страна планирует закупить 1770 современных танков, где фигурировала в том числе "Армата", взамен устаревших Т-72

Ранее Египет подписал контракт на закупку 400-500 российских танков T-90МС.

Как писало издание Argumenti.ru, благодаря этому официальный Каир сможет получить технологии для производства бронемашин этого типа на своей территории.

Сделка позволит увеличить военную мощь арабской республики в регионе, а также может сделать его крупнейшим оператором танков Т-90МС