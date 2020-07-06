Россия намерена продавать танки "Армата" за рубеж

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником.
Он может поддерживать наступление мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений и дать отпор живой силе противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.
Индия заинтересована
В конце июня телеканал "Звезда" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что танками "Армата" заинтересовалась Индия.
Ранее Египет подписал контракт на закупку 400-500 российских танков T-90МС.
Как писало издание Argumenti.ru, благодаря этому официальный Каир сможет получить технологии для производства бронемашин этого типа на своей территории.
Сделка позволит увеличить военную мощь арабской республики в регионе, а также может сделать его крупнейшим оператором танков Т-90МС.