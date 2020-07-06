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В ООН оценили влияние пандемии COVID-19 на борьбу с ВИЧ
Пандемия COVID-19 может серьезно подорвать эффективность мер по борьбе с ВИЧ в мире, говорится в заявлении Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС),... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:16
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В ООН оценили влияние пандемии COVID-19 на борьбу с ВИЧ

17:16 06.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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ЖЕНЕВА, 6 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия COVID-19 может серьезно подорвать эффективность мер по борьбе с ВИЧ в мире, говорится в заявлении Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), опубликованном в понедельник.
"Пандемия COVID-19 уже серьезно повлияла на меры противодействия СПИДу и в будущем может еще больше подорвать их эффективность. Полный перерыв в лечении ВИЧ-инфекции на шесть месяцев может стать причиной более чем 500 000 дополнительных случаев смерти в странах Африки южнее Сахары в течение следующего года (2020–2021), что отбросит этот регион к уровню смертности от СПИДа, который был в 2008 году. Даже 20-процентный перерыв в лечении может вызвать дополнительные 110 000 смертей", - говорится в заявлении ЮНЭЙДС.
По данным организации, во всем мире за период с 2015 года произошло на 3,5 миллиона больше заражений ВИЧ и на 820 тысяч больше смертей из-за СПИДа, чем предполагалось при эффективной работе программ по борьбе с заболеванием.
В понедельник ЮНЭЙДС опубликовала ежегодный доклад под названием "Не упустить момент", в котором отмечается значительный, но крайне неравномерный прогресс, который был достигнут в борьбе с ВИЧ, особенно в расширении доступа к антиретровирусной терапии. На данный момент только 14 стран достигли целевых показателей 90–90–90 (90% людей, живущих с ВИЧ, знают свой статус, из них 90% получают антиретровирусное лечение, и у 90% из получающих лечение достигнута подавленная вирусная нагрузка). В их числе Эсватини – страна, которая при самой высокой распространенности ВИЧ в мире (27% в 2019 году) обогнала установленные показатели и достигла уровней 95–95–95. При этом в регионах Восточной Европы и Центральной Азии с 2010 года число новых заражений ВИЧ выросло на 72%. Также на 22% выросло количество новых случаев ВИЧ-инфекции на Ближнем Востоке и в Северной Африке и на 21% - в Латинской Америке.
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В докладе отмечается, что в 2019 году от вызванных СПИДом болезней умерли 690 тысяч человек, а 12,6 миллиона из 38 миллионов людей, живущих с ВИЧ, не имели доступа к жизненно необходимому лечению. Однако из-за пандемии COVID-19 и того, что достигнутые успехи оказались неравномерно распределены внутри стран и между странами, глобальные цели в области ВИЧ, установленные на 2020 год, выполнены не будут, отмечают эксперты.
"В течение следующего десятилетия потребуются ежедневные решительные действия, чтобы вернуть мир на верный путь к достижению цели – положить конец эпидемии СПИДа к 2030 году", – заявила исполнительный директор ЮНЭЙДС Винни Бьянима.
Для борьбы с ВИЧ и коронавирусом ЮНЭЙДС с партнерами призвали государства к созданию "народной" вакцины от нового коронавируса. Этот призыв подписали более 150 мировых лидеров и экспертов, потребовав, чтобы все вакцины, лекарства и тесты были свободны от патентов, производились в массовых масштабах и распространялись справедливо и бесплатно для всех.
ЮНЭЙДС также призывает страны увеличить инвестирование средств в противодействие обоим заболеваниям. В 2019 году финансирование мер против ВИЧ сократилось на 7% по сравнению с 2017 годом, составив 18,6 миллиардов долларов. Это на 30% меньше, чем 26,2 миллиарда, необходимые для эффективного реагирования на ВИЧ в 2020 году.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СПИДКоронавирусыЗдоровьеООНВИЧВ мире
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