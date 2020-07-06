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Форум "Здоровье нации — основа процветания России" пройдет в августе
Форум "Здоровье нации - основа процветания России", который изначально планировалось провести в середине июля, пройдёт в Москве 11-13 августа, сообщила... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:33
здоровье
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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60
здоровье, москва, общество

Форум "Здоровье нации — основа процветания России" пройдет в августе

17:16 06.07.2020 (обновлено: 17:33 06.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВсероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России"
Всероссийский форум Здоровье нации - основа процветания России
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Форум "Здоровье нации - основа процветания России", который изначально планировалось провести в середине июля, пройдёт в Москве 11-13 августа, сообщила пресс-служба "Лиги здоровья нации", которая является организатором мероприятия.
Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России" должен был состояться 14-16 июля, но из-за пандемии коронавируса был отложен.
"Принято решение о проведении форума 11-13 августа 2020 года в Москве, в выставочном комплексе "Гостиный двор". Форум станет первым специализированным конгрессно-выставочным мероприятием в сфере охраны здоровья после снятия ограничительных мер в городе Москве", - говорится в сообщении.
Центральной темой форума станет охрана и укрепление здоровья населения РФ в условиях новых вызовов, уточнили в пресс-службе.
В повестке форума такие вопросы, как ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, строительство новых и перепрофилирование действующих больниц, создание условий для лечения и реабилитации пациентов, тестирование, фармпрепараты, медтехника, оборудование и средства защиты, системы дезинфекции, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, модельные корпоративные программы, здоровьесбережение в образовательной среде, отметили в пресс-службе.
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
25 мая, 11:00
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ЗдоровьеМоскваОбщество
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