Форум "Здоровье нации — основа процветания России" пройдет в августе

"Принято решение о проведении форума 11-13 августа 2020 года в Москве, в выставочном комплексе "Гостиный двор". Форум станет первым специализированным конгрессно-выставочным мероприятием в сфере охраны здоровья после снятия ограничительных мер в городе Москве", - говорится в сообщении.

В повестке форума такие вопросы, как ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, строительство новых и перепрофилирование действующих больниц, создание условий для лечения и реабилитации пациентов, тестирование, фармпрепараты, медтехника, оборудование и средства защиты, системы дезинфекции, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, модельные корпоративные программы, здоровьесбережение в образовательной среде, отметили в пресс-службе.