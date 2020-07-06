В Нижегородской области ищут место падения "Кукурузника" Ан-2

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Кукурузник" Ан-2, возможно, разбился в Нижегородской области, место падения ищут, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Шестого июля в 16.38 (мск) в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области от оперативного дежурного города Дзержинск поступило сообщение о падении воздушного судна в районе Игумновского шоссе", - сказал собеседник агентства.
Со слов заявителя, упал самолет Ан-2. Предварительно, видимых разрушений на земле нет, у заявителя уточняется место падения.
К проверке привлечены 12 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС - 8 человек и 2 единицы техники.
Проверку возможного инцидента начала прокуратура. "В настоящее время у заявителя уточняется место жесткой посадки воздушного судна. В связи с произошедшим Нижегородской транспортной прокуратурой начато проведение проверочных мероприятий исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
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