Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573967308.html
В Нижегородской области ищут место падения "Кукурузника" Ан-2
"Кукурузник" Ан-2, возможно, разбился в Нижегородской области, место падения ищут, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:33
ан-2
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155860/51/1558605196_0:261:3072:1989_1400x0_80_0_0_4343f4f242ef47f4285d2a8cc5ec3805.jpg
https://ria.ru/20200220/1564994098.html
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155860/51/1558605196_0:261:3072:1989_1400x0_80_0_0_4343f4f242ef47f4285d2a8cc5ec3805.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155860/51/1558605196_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_c1986052a5b8ca908e51c206a991072b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155860/51/1558605196_511:0:2559:2048_1400x0_80_0_0_cb95cf8eae451053e047b5e46751bbee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ан-2, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области ищут место падения "Кукурузника" Ан-2

17:19 06.07.2020 (обновлено: 17:33 06.07.2020)
612
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет Ан-2. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Кукурузник" Ан-2, возможно, разбился в Нижегородской области, место падения ищут, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Шестого июля в 16.38 (мск) в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области от оперативного дежурного города Дзержинск поступило сообщение о падении воздушного судна в районе Игумновского шоссе", - сказал собеседник агентства.
Со слов заявителя, упал самолет Ан-2. Предварительно, видимых разрушений на земле нет, у заявителя уточняется место падения.
К проверке привлечены 12 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС - 8 человек и 2 единицы техники.
Проверку возможного инцидента начала прокуратура. "В настоящее время у заявителя уточняется место жесткой посадки воздушного судна. В связи с произошедшим Нижегородской транспортной прокуратурой начато проведение проверочных мероприятий исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
Кадры с места жесткой посадки «кукурузника» в Магадане
20 февраля, 09:39
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
1151302
Обсудить 0
Ан-2Нижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Ночные Волки освятили мотоциклы возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
Суд принял отказ производителя бронемашин "Тигр" от иска к Хирургу
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы
В Петербурге из клиники выписали журналиста, пострадавшего на голосовании
Инспектор ГИБДД
В Красноярском крае перевернулся автобус с 16 пассажирами
Лувр. Париж
Лувр возобновил работу после карантина
Здание Национального банка Украины в Киеве
Экс-глава Нацбанка Украины рассказал, почему решил уйти в отставку
Журналистка Светлана Прокопьева
ЕС назвал приговор журналистке Прокопьевой неоправданным
Камеры видеонаблюдения на Манежной площади в Москве
Власти Москвы рассказали о системе видеоаналитики
Зал судебных заседаний
В Ингушетии за хищение денег должника будут судить пристава
Киев
Экс-глава Нацбанка: более половины бизнеса на Украине находится в тени
Крымский мост через Керченский пролив
В Крыму оценили заявления Украины по поводу моста через Керченский пролив
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
"Не будьте дураками": Рошаль обратился к москвичам из-за коронавируса
Марина Лукашевич
Следствие нашло плагиат в работах по госконтрактам замглавы Минобрнауки
Во время церемонии перезахоронения останков воинов Великой Отечественной войны
При раскопках под Тулой нашли останки 90 советских солдат
Индейцы протестуют против строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline
Суд в США постановил закрыть нефтепровод по иску индейских племен
Самолет Ан-2
Данные о падении Ан-2 в Нижегородской области не подтвердились
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
Лента новостейМолния