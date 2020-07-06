В Нижегородской области ищут место падения "Кукурузника" Ан-2

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Кукурузник" "Кукурузник" Ан-2 , возможно, разбился в Нижегородской области , место падения ищут, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

"Шестого июля в 16.38 (мск) в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области от оперативного дежурного города Дзержинск поступило сообщение о падении воздушного судна в районе Игумновского шоссе", - сказал собеседник агентства.

Со слов заявителя, упал самолет Ан-2. Предварительно, видимых разрушений на земле нет, у заявителя уточняется место падения.

К проверке привлечены 12 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС - 8 человек и 2 единицы техники.