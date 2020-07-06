https://ria.ru/20200706/1573967281.html
Экс-глава Нацбанка Украины рассказал, почему решил уйти в отставку
Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что принял решение об отставке после общения с президентом страны Владимиром Зеленским, который прямо... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:15
2020-07-06T17:15
яков смолий
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/106190/00/1061900061_0:241:2048:1393_1400x0_80_0_0_b31fb3b8a6cb20f449958320697a124c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яков смолий, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 6 июл - РИА Новости.
Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий
заявил, что принял решение об отставке после общения с президентом страны Владимиром Зеленским
, который прямо сказал, что ему нужно уволиться.
Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, 1 июля написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада
Украины по предложению Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.
"После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил "да"… Поэтому я обязан сказать всему сообществу, что 30 июня после обеда у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление", - заявил Смолий в интервью интернет-изданию "Левый берег", которое опубликовано в понедельник.
По его словам, беседа с президентом была спокойная, без каких-либо споров. "Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: "Пиши заявление, иди, ты мне надоел". Я из контекста понял, что должен уволиться", - добавил Смолий.
Вместе с тем экс-глава Нацбанка сказал, что обсуждал с Зеленским возможные кандидатуры на пост главы регулятора. Смолий сказал, что посоветовал президенту обратить внимание на кого-либо из своих заместителей. По словам экс-главы регулятора, Зеленский прислушался и провел беседы с заместителями главы Нацбанка.