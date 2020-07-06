Экс-глава Нацбанка Украины рассказал, почему решил уйти в отставку

Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, 1 июля написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.

"После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил "да"… Поэтому я обязан сказать всему сообществу, что 30 июня после обеда у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление", - заявил Смолий в интервью интернет-изданию "Левый берег", которое опубликовано в понедельник.

По его словам, беседа с президентом была спокойная, без каких-либо споров. "Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: "Пиши заявление, иди, ты мне надоел". Я из контекста понял, что должен уволиться", - добавил Смолий.