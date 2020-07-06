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Экс-глава Нацбанка Украины рассказал, почему решил уйти в отставку
Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что принял решение об отставке после общения с президентом страны Владимиром Зеленским, который прямо... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:15
яков смолий
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владимир зеленский
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яков смолий, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Экс-глава Нацбанка Украины рассказал, почему решил уйти в отставку

17:15 06.07.2020
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© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что принял решение об отставке после общения с президентом страны Владимиром Зеленским, который прямо сказал, что ему нужно уволиться.
Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, 1 июля написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.
Президент Украины Владимир Зеленский
4 июля, 12:41
Зеленский опроверг давление его офиса на экс-главу Нацбанка Украины
"После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил "да"… Поэтому я обязан сказать всему сообществу, что 30 июня после обеда у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление", - заявил Смолий в интервью интернет-изданию "Левый берег", которое опубликовано в понедельник.
По его словам, беседа с президентом была спокойная, без каких-либо споров. "Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: "Пиши заявление, иди, ты мне надоел". Я из контекста понял, что должен уволиться", - добавил Смолий.
Вместе с тем экс-глава Нацбанка сказал, что обсуждал с Зеленским возможные кандидатуры на пост главы регулятора. Смолий сказал, что посоветовал президенту обратить внимание на кого-либо из своих заместителей. По словам экс-главы регулятора, Зеленский прислушался и провел беседы с заместителями главы Нацбанка.
Первый заместитель председателя Нацбанка Украины Яков Смолий
Вчера, 09:23
СМИ: Украине грозит банкротство после отставки главы Нацбанка
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Яков СмолийВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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