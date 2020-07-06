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В Красноярском крае перевернулся автобус с 16 пассажирами
Рейсовый автобус с 16 людьми перевернулся в Красноярском крае, пострадали два человека, сообщает МЧС России. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:28
уярский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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уярский район
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РИА Новости
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353
60
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уярский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия

В Красноярском крае перевернулся автобус с 16 пассажирами

17:13 06.07.2020 (обновлено: 17:28 06.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рейсовый автобус с 16 людьми перевернулся в Красноярском крае, пострадали два человека, сообщает МЧС России.
"В 16:20 (мск) поступило сообщение, что в Уярском районе, Красноярского края, произошло опрокидывании рейсового автобуса на 942 километре автодороги Р-255, следовавшего по маршруту Красноярск-Агинское. В автобусе находилось 16 человек (в том числе два ребёнка). По информации с места ДТП, пострадало два человека, из них один осмотрен, от госпитализации отказался, второй доставляется каретой скорой помощи в ЦРБ Уярского района в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Причина ДТП устанавливается, добавили в МЧС.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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Уярский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
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