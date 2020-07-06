Переболевший COVID-19 глава Нефтеюганска вернулся на работу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июл - РИА Новости. Глава Нефтеюганска (ХМАО) Сергей Дегтярев, ушедший на больничный из-за положительных тестов на коронавирус, вернулся на работу, о чем сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Дегтярев 10 июня проинформировал жителей через соцсети, что получил положительные результаты тестов на коронавирус, из-за чего был вынужден уйти на больничный. Он отмечал, что чувствует себя удовлетворительно. За несколько дней до этого Дегтярев сообщал РИА Новости, что вместе с частью сотрудников мэрии перешел на удаленный режим работы после того, как первый тест на коронавирус у одного из его подчиненных оказался положительным.
"Сообщаю, что я снова на рабочем месте, приступил к исполнению своих обязанностей. В эту среду проведу очередной прямой эфир на тему коронавирусной инфекции", - написал глава Нефтеюганска.
COVID-19 в Нефтеюганске, согласно актуальным данным окружного оперативного штаба, подтвержден у 615 человек, выздоровела половина из них, скончались семеро. Режим обязательной самоизоляции в регионе действует до 12 июля включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.