Переболевший COVID-19 глава Нефтеюганска вернулся на работу

Дегтярев 10 июня проинформировал жителей через соцсети, что получил положительные результаты тестов на коронавирус, из-за чего был вынужден уйти на больничный. Он отмечал, что чувствует себя удовлетворительно. За несколько дней до этого Дегтярев сообщал РИА Новости, что вместе с частью сотрудников мэрии перешел на удаленный режим работы после того, как первый тест на коронавирус у одного из его подчиненных оказался положительным.