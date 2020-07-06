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Глава Минэнерго США подпишет разрешение на экспорт СПГ с нового объекта
Министр энергетики США Дэн Бруйетт в понедельник подпишет разрешение на экспорт сжиженного природного газа с еще одного объекта энергетической инфраструктуры,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:32
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353
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дэн бруйетт, сша, в мире, экономика

Глава Минэнерго США подпишет разрешение на экспорт СПГ с нового объекта

17:12 06.07.2020 (обновлено: 17:32 06.07.2020)
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© Фото : Polskie LNG S.A.Американский танкер с СПГ
Американский танкер с СПГ
© Фото : Polskie LNG S.A.
Американский танкер с СПГ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Министр энергетики США Дэн Бруйетт в понедельник подпишет разрешение на экспорт сжиженного природного газа с еще одного объекта энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении минэнерго.
"Сегодня… министр энергетики США Дэн Бруйетт примет участие в церемонии подписания, в результате чего будет разрешен экспорт СПГ с нового исторического объекта энергетической инфраструктуры", - сказано в сообщении в Twitter-аккаунте ведомства.
Трубы для строительства газопровода Baltic Pipe
22 июня, 18:12Акценты
СПГ быть? Зачем Польша сдается в "газовое" рабство СШАВ ближайшем будущем Польша хочет разнообразить свой газовый импорт – заменить российскую трубу на американский СПГ. Так дешевле и безопаснее, однако главная проблема остается, меняется только поставщик.
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Дэн БруйеттСШАВ миреЭкономика
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