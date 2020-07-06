https://ria.ru/20200706/1573967122.html
Глава Минэнерго США подпишет разрешение на экспорт СПГ с нового объекта
Министр энергетики США Дэн Бруйетт в понедельник подпишет разрешение на экспорт сжиженного природного газа с еще одного объекта энергетической инфраструктуры,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:12
2020-07-06T17:32
дэн бруйетт
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дэн бруйетт, сша, в мире, экономика