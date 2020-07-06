Глава Минэнерго США подпишет разрешение на экспорт СПГ с нового объекта

СПГ быть? Зачем Польша сдается в "газовое" рабство США В ближайшем будущем Польша хочет разнообразить свой газовый импорт – заменить российскую трубу на американский СПГ. Так дешевле и безопаснее, однако главная проблема остается, меняется только поставщик.