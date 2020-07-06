ЕС назвал приговор журналистке Прокопьевой неоправданным

БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Евросоюз считает неоправданным приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой в виде штрафа в 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма, говорится в письменном заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Ей было предписано выплатить значительный штраф, который мы считаем неоправданным", - говорится в документе.

В ЕС отметили, что "свобода слова является краеугольным камнем демократического общества, которое может процветать только в том случае, если граждане имеют доступ к надежной информации и могут делать осознанный выбор". "Мы надеемся, что Россия выполнит свои внутренние и внешние обязательства, обеспечив журналистам возможность работать в безопасности, не опасаясь преследований", - говорится в заявлении.

При этом Евросоюз подтвердил свое намерение защищать свободу слова как внутри своих границ, так и во всем мире.

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал местную журналистку Светлану Прокопьеву на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма.

Гособвинитель, выступая в прениях в пятницу, запросила для Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима и запрета на занятие журналистской деятельностью сроком на четыре года. Кроме того, Прокопьева останется под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Международная организация " Репортеры без границ " ранее заявила, что испытывает облегчение в связи с решением суда по делу Прокопьевой, которую не приговорили к реальному сроку.

В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем незадолго до этого в здании ФСБ в Архангельске. Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора , а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.