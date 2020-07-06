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ЕС назвал приговор журналистке Прокопьевой неоправданным
Евросоюз считает неоправданным приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой в виде штрафа в 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:09
светлана прокопьева
репортеры без границ
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
архангельск
псков
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана прокопьева, репортеры без границ, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельск, псков, происшествия

ЕС назвал приговор журналистке Прокопьевой неоправданным

17:09 06.07.2020
1840
© Фото : страница Светланы Прокопьевой на FacebookЖурналистка Светлана Прокопьева
Журналистка Светлана Прокопьева
© Фото : страница Светланы Прокопьевой на Facebook
БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Евросоюз считает неоправданным приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой в виде штрафа в 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма, говорится в письменном заявлении внешнеполитической службы ЕС.
"Ей было предписано выплатить значительный штраф, который мы считаем неоправданным", - говорится в документе.
В ЕС отметили, что "свобода слова является краеугольным камнем демократического общества, которое может процветать только в том случае, если граждане имеют доступ к надежной информации и могут делать осознанный выбор". "Мы надеемся, что Россия выполнит свои внутренние и внешние обязательства, обеспечив журналистам возможность работать в безопасности, не опасаясь преследований", - говорится в заявлении.
При этом Евросоюз подтвердил свое намерение защищать свободу слова как внутри своих границ, так и во всем мире.
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Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал местную журналистку Светлану Прокопьеву на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма.
Гособвинитель, выступая в прениях в пятницу, запросила для Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима и запрета на занятие журналистской деятельностью сроком на четыре года. Кроме того, Прокопьева останется под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.
Международная организация "Репортеры без границ" ранее заявила, что испытывает облегчение в связи с решением суда по делу Прокопьевой, которую не приговорили к реальному сроку.
В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем незадолго до этого в здании ФСБ в Архангельске. Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Вчера, 14:37
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Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года.
Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток: он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.
144001933
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Светлана ПрокопьеваРепортеры без границЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АрхангельскПсковПроисшествия
Популярные комментарии
Ес что сует свой нос куда не звали
6 июля, 17:52
ВВВячеслав Володько
500023
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