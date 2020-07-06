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Внедрение обязательной маркировки молочной продукции будет поэтапным
Внедрение обязательной маркировки молочной продукции в России будет поэтапным и проходить с января по октябрь будущего года, сообщил статс-секретарь, замглавы... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:06
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
экономика
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика

Внедрение обязательной маркировки молочной продукции будет поэтапным

17:06 06.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЛиния производства молочного завода
Линия производства молочного завода
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Линия производства молочного завода. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Внедрение обязательной маркировки молочной продукции в России будет поэтапным и проходить с января по октябрь будущего года, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"С лета прошлого года идет эксперимент, он должен закончиться в этом году. В течение фактически трех кварталов - с 1 января до 1 октября - будет поэтапное внедрение обязательной маркировки молочной продукции. Там специально такой щадящий режим выбран, в зависимости от срока годности продукции, от упаковки и так далее", - сказал Евтухов в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, на данный момент в эксперименте задействованы 3,7 тысячи участников, в том числе - производители (включая малый бизнес) и розничные компании.
"Помимо того, что есть большое количество участников, выбрано два десятка предприятий разного уровня, с разным объемам производства, где вся система прогоняется от сырья до готовой продукции, отлаживаются бизнес-процессы. Рассчитываются, предлагаются решения, чтобы они были минимальны с точки зрения цены и высочайшими - с точки зрения качества оборудования, которое необходимо устанавливать", - добавил замминистра.
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Пилотный проект по маркировке готовой молочной продукции стартовал в России 15 июля 2019 года, изначально он должен был завершиться 29 февраля текущего года. Сначала срок эксперимента был продлен до 31 марта, затем - до 31 декабря 2020 года. В конце марта правительство РФ также отложило введение обязательной маркировки молочной продукции.
Изначально ее внедрение ожидалось 1 июня 2020 года. Согласно изменениям, для части продуктов обязательная маркировка будет введена 20 января 2021 года - их список определит правительство по итогам эксперимента по маркировке. Для остальных молочных продуктов обязательная маркировка начнется не позднее октября 2021 года.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховЭкономика
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