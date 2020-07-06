https://ria.ru/20200706/1573966758.html
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса
Главный врач московской 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко ответил на вопрос, грозит ли столице вторая волна коронавируса. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:05
2020-07-06T18:24
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Главный врач московской 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко
ответил на вопрос, грозит ли столице вторая волна коронавируса.
"Надеюсь, что нет. Давайте быть осторожными, но надеюсь, что нет", — сказал врач в эфире Первого канала.
Он указал на то, что в столице постепенно снимались введенные из-за пандемии ограничения.
"И именно вот этот пошаговый отказ от каких-то жестких карантинных мер, с постоянным мониторингом, что же происходит с заболеваемостью коронавирусом, дает оптимистичный такой ответ", — пояснил медик.
При этом он подчеркнул, что пока нельзя точно сказать, возможно ли заразиться повторно. Это он объяснил тем, что инфекция известна всего полгода.
"Конечно, накопленных данных недостаточно, чтобы говорить: "Нет, вы больше не инфицируетесь, если переболели", — сказал Проценко.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 11,3 миллиона случаев заражения. Жертвами вируса стали около 532 тысяч человек.
В России выявили порядка 688 тысяч случаев инфицирования. Более 454 тысяч пациентов выздоровели, около десяти тысяч — скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.