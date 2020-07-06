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В Ингушетии за хищение денег должника будут судить пристава
Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника службы судебных приставов и его знакомого, которых... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:05
республика ингушетия
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика ингушетия, происшествия

В Ингушетии за хищение денег должника будут судить пристава

17:05 06.07.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника службы судебных приставов и его знакомого, которых обвиняют в хищении более 4,5 миллиона рублей, сообщает надзорное ведомство региона.
"По версии следствия, в 2018 году исполняющий обязанности начальника отдела Управления федеральной службы судебных приставов РФ по Ингушетии и его знакомый через подконтрольное последнему ООО совершили хищение более 4,5 миллиона рублей, взысканных с должника в рамках исполнительного производства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что эти деньги находились на депозитном счете отдела судебных приставов, и они незаконно были перечислены на счет контролируемой коммерческой организации, не являющейся стороной исполнительного производства.
"Мужчинам в зависимости от роли каждого из них предъявлено обвинение по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ", - уточняет прокуратура. Санкции данных статей УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд", - подчеркивает ведомство.
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