https://ria.ru/20200706/1573966730.html
В Ингушетии за хищение денег должника будут судить пристава
Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника службы судебных приставов и его знакомого, которых... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:05
2020-07-06T17:05
республика ингушетия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/39631/42/396314251_0:1011:1511:1861_1400x0_80_0_0_ef45aa35ec6fb4ffddd9497404f56423.jpg
https://ria.ru/20191206/1562049549.html
https://ria.ru/20180910/1528214455.html
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/39631/42/396314251_0:1011:1511:1861_1400x0_80_0_0_ef45aa35ec6fb4ffddd9497404f56423.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/39631/42/396314251_0:867:1511:2000_1400x0_80_0_0_e3146c8de0c94133fda40cb1ae43f8d0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39631/42/396314251_0:489:1511:2000_1400x0_80_0_0_4c00dfa2b34fbc74b538bce3ef7eddf2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, происшествия
НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости.
Прокуратура Ингушетии
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника службы судебных приставов и его знакомого, которых обвиняют в хищении более 4,5 миллиона рублей, сообщает надзорное ведомство региона.
"По версии следствия, в 2018 году исполняющий обязанности начальника отдела Управления федеральной службы судебных приставов РФ по Ингушетии и его знакомый через подконтрольное последнему ООО совершили хищение более 4,5 миллиона рублей, взысканных с должника в рамках исполнительного производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти деньги находились на депозитном счете отдела судебных приставов, и они незаконно были перечислены на счет контролируемой коммерческой организации, не являющейся стороной исполнительного производства.
"Мужчинам в зависимости от роли каждого из них предъявлено обвинение по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ", - уточняет прокуратура. Санкции данных статей УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд", - подчеркивает ведомство.