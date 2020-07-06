В Ингушетии за хищение денег должника будут судить пристава

"По версии следствия, в 2018 году исполняющий обязанности начальника отдела Управления федеральной службы судебных приставов РФ по Ингушетии и его знакомый через подконтрольное последнему ООО совершили хищение более 4,5 миллиона рублей, взысканных с должника в рамках исполнительного производства", - говорится в сообщении.