В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июл - РИА Новости. Правительство Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал сегодня правительство для обсуждения необходимых ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Правительство единогласно определило ограничения на основе рекомендаций министерства здравоохранения: закрытие залов торжеств, клубов и баров. Ограничение в 20 человек для ресторанов в помещении и до 30 человек на открытом воздухе", - говорится в сообщении.

Также будут закрыты спортивные залы и общественные бассейны, летние лагеря будут открыты только для детей с возраста детского сада до четвёртого класса, передвижение в автобусе ограничивается 20 пассажирами, 30% госслужащих будут работать из дома.

Эти меры должны будут быть одобрены Кнессетом

В Израиле с конца прошлой недели отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случав за неделю выросло вдвое и превысило в последние два дня тысячу.