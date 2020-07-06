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В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:13
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, в мире

В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

17:02 06.07.2020 (обновлено: 17:13 06.07.2020)
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© РИА Новости / Алия СудаковаПолицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июл - РИА Новости. Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал сегодня правительство для обсуждения необходимых ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Правительство единогласно определило ограничения на основе рекомендаций министерства здравоохранения: закрытие залов торжеств, клубов и баров. Ограничение в 20 человек для ресторанов в помещении и до 30 человек на открытом воздухе", - говорится в сообщении.
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Также будут закрыты спортивные залы и общественные бассейны, летние лагеря будут открыты только для детей с возраста детского сада до четвёртого класса, передвижение в автобусе ограничивается 20 пассажирами, 30% госслужащих будут работать из дома.
Эти меры должны будут быть одобрены Кнессетом.
В Израиле с конца прошлой недели отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случав за неделю выросло вдвое и превысило в последние два дня тысячу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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