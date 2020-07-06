В селе в Саратовской области выявили вспышку коронавируса

САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области предлагает закрыть на карантин село Новополеводино Балаковского района, где после похорон местного жителя зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщила заместитель руководителя управления Надежда Матвеева.
Всего в области лабораторно подтверждено 7040 случаев заражения коронавирусом, умерли 45 пациентов, выздоровели 3773. В регионе на карантин закрыто село Верхазовка Дергачевского района, где вспышка коронавируса произошла из-за присутствия разносчика инфекции на похоронах одного из жителей села.
"В селе Новополеводино так же, как и в селе Верхазовка Дергачевского района, проходили похороны, на которые собралось достаточно большое количество населения, и после этого отмечается заболеваемость среди жителей данного села. На сегодня вместе с обследованными контактными зарегистрировано девять случаев среди населения данного села", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19.
"Село населением около 500 человек на 300 дворов… Для этого села эта заболеваемость достаточно высокая. Чтобы не допустить дальнейшего распространения заболеваемости в том числе по другим селам и Балаковского района, сейчас готовим материалы о введении ограничительных мероприятий на территории села Новополеводино Балаковского района", - отметила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.