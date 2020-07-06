В селе в Саратовской области выявили вспышку коронавируса

"В селе Новополеводино так же, как и в селе Верхазовка Дергачевского района, проходили похороны, на которые собралось достаточно большое количество населения, и после этого отмечается заболеваемость среди жителей данного села. На сегодня вместе с обследованными контактными зарегистрировано девять случаев среди населения данного села", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19.