Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573966353.html
Следствие нашло плагиат в работах по госконтрактам замглавы Минобрнауки
В работах, полученных по госконтрактам, заключенным замглавы Минобрнауки Мариной Лукашевич, есть отрывки из студенческих рефератов и плагиат, сказано в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:00
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152502/26/1525022608_0:210:2850:1814_1400x0_80_0_0_a5df5b6e3064d7ec0c8cc69b0633b182.jpg
https://ria.ru/20200227/1565270810.html
https://ria.ru/20191001/1559298931.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152502/26/1525022608_0:210:2850:1814_1400x0_80_0_0_a5df5b6e3064d7ec0c8cc69b0633b182.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152502/26/1525022608_121:0:2850:2047_1400x0_80_0_0_fe50d17c9d7325fff82598251379f68e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152502/26/1525022608_584:0:2631:2047_1400x0_80_0_0_3fe0b736479ccf39839d6a303810a83b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), москва, происшествия

Следствие нашло плагиат в работах по госконтрактам замглавы Минобрнауки

17:00 06.07.2020
705
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМарина Лукашевич
Марина Лукашевич
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Марина Лукашевич. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В работах, полученных по госконтрактам, заключенным замглавы Минобрнауки Мариной Лукашевич, есть отрывки из студенческих рефератов и плагиат, сказано в материалах дела, оглашенных в Тверском суде Москвы.
Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова подозревают в хищении 40 миллионов рублей. Суд сегодня рассматривает ходатайства об их аресте.
"В результатах работ, выполненных по госконтрактам, есть данные из открытых источников информации, студенческих рефератов... плагиат, работы выполнены формально. Госконтракты не могут считаться исполненными", - зачитала материалы дела судья.
Она добавила, что у Лукашевич есть награды, грамоты, а в министерстве ее характеризуют положительно.
Площадь Независимости в Киеве
27 февраля, 11:59
Брата Виктора Ющенко лишили докторской степени за плагиат
Как следует из материалов дела, госконтракты были заключены на развитие научных и образовательных проектов. Для этого Попов создал "Центр развития науки", где директором стал его брат, а учредитель был номинальным. Отчеты по проекту якобы писали деятели науки, а на самом деле - подделывались от их имени, считает следствие.
Министерство образования и науки признано потерпевшим по делу.
В субботу члены ОНК посетили Лукашевич в изоляторе временного содержания на Петровке. В ходе беседы с членом ОНК Алексеем Мельниковым чиновница сообщила, что "не занималась кражей бюджетных денег и вину свою не признает".
Ранее в МВД сообщили, что оба задержаны по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей. По данным следствия, в 2016 году фигурантка дела, получив подряд от министерства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ, при этом у нее не было "намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме". Затем заказчику представили результаты выполненных работ, "заведомо не соответствующие условиям договоров", а приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве.
Президент Украины Владимир Зеленский
1 октября 2019, 01:14
Офис Зеленского уличили в плагиате документа ООН
551140
Обсудить 0
Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
В материалах дела замглавы Минобрнауки есть данные о ее соучастниках
Журналистка Светлана Прокопьева
ЕС назвал приговор журналистке Прокопьевой неоправданным
Ртутный градусник для измерения температуры
Аптечная сеть объяснила нехватку ртутных градусников
Российский рубль и американский доллар
Эксперт оценил прогноз Всемирного банка по российской экономике
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Режиссер Серебренников не будет подавать апелляцию на приговор
Ночные Волки освятили мотоциклы возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
Суд принял отказ производителя бронемашин "Тигр" от иска к Хирургу
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Защита попросила отпустить замглавы Минобрнауки Лукашевич под залог
Зал судебных заседаний
В Ингушетии за хищение денег должника будут судить пристава
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
МВД планирует допрос сотрудников Минобрнауки по делу Лукашевич
Смартфон
Обновление "сломало" зарядку на флагманских смартфонах Samsung
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Следствие назвало ущерб по делу замминистра науки Лукашевич
Здание Национального банка Украины в Киеве
Экс-глава Нацбанка Украины рассказал, почему решил уйти в отставку
Такси
Омский таксист изнасиловал пассажирку, после чего отвез ее домой
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
"Не будьте дураками": Рошаль обратился к москвичам из-за коронавируса
Ирина Пекарская до пожара
Пострадавшая в "Хромой лошади" умерла после 11 лет в больнице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
Лента новостейМолния