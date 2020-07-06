Следствие нашло плагиат в работах по госконтрактам замглавы Минобрнауки

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В работах, полученных по госконтрактам, заключенным замглавы Минобрнауки Мариной Лукашевич, есть отрывки из студенческих рефератов и плагиат, сказано в материалах дела, оглашенных в Тверском суде Москвы.
Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова подозревают в хищении 40 миллионов рублей. Суд сегодня рассматривает ходатайства об их аресте.
"В результатах работ, выполненных по госконтрактам, есть данные из открытых источников информации, студенческих рефератов... плагиат, работы выполнены формально. Госконтракты не могут считаться исполненными", - зачитала материалы дела судья.
Она добавила, что у Лукашевич есть награды, грамоты, а в министерстве ее характеризуют положительно.
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Как следует из материалов дела, госконтракты были заключены на развитие научных и образовательных проектов. Для этого Попов создал "Центр развития науки", где директором стал его брат, а учредитель был номинальным. Отчеты по проекту якобы писали деятели науки, а на самом деле - подделывались от их имени, считает следствие.
Министерство образования и науки признано потерпевшим по делу.
В субботу члены ОНК посетили Лукашевич в изоляторе временного содержания на Петровке. В ходе беседы с членом ОНК Алексеем Мельниковым чиновница сообщила, что "не занималась кражей бюджетных денег и вину свою не признает".
Ранее в МВД сообщили, что оба задержаны по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей. По данным следствия, в 2016 году фигурантка дела, получив подряд от министерства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ, при этом у нее не было "намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме". Затем заказчику представили результаты выполненных работ, "заведомо не соответствующие условиям договоров", а приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве.
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