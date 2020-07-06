https://ria.ru/20200706/1573966230.html
Режиссер Серебренников не будет подавать апелляцию на приговор
Режиссер Кирилл Серебренников решил не подавать апелляционную жалобу на приговор, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Харитонов. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:59
2020-07-06T17:25
культура
дело кирилла серебренникова
дмитрий харитонов
кирилл серебренников
происшествия
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https://ria.ru/20200701/1573760643.html
Арина Жанжора
"После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб" - кому это всем? По приговору суд признал его виновным. Если приговор слишком мягкий - это не говорит участники невиновны!
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2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело кирилла серебренникова, дмитрий харитонов, кирилл серебренников, происшествия