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https://ria.ru/20200706/1573966230.html
Режиссер Серебренников не будет подавать апелляцию на приговор
Режиссер Кирилл Серебренников решил не подавать апелляционную жалобу на приговор, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Харитонов. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:25
культура
дело кирилла серебренникова
дмитрий харитонов
кирилл серебренников
происшествия
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"После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб" - кому это всем? По приговору суд признал его виновным. Если приговор слишком мягкий - это не говорит участники невиновны!
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дело кирилла серебренникова, дмитрий харитонов, кирилл серебренников, происшествия

Режиссер Серебренников не будет подавать апелляцию на приговор

16:59 06.07.2020 (обновлено: 17:25 06.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников решил не подавать апелляционную жалобу на приговор, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Харитонов.
"Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу", – сказал адвокат.
По его словам, режиссер "очень устал от судов" и находится в депрессии. "После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб", – добавил Харитонов.
Режиссер Кирилл Серебренников
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КультураДело Кирилла СеребренниковаДмитрий ХаритоновКирилл СеребренниковПроисшествия
Популярные комментарии
"После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб" - кому это всем? По приговору суд признал его виновным. Если приговор слишком мягкий - это не говорит участники невиновны!
6 июля, 17:13
Арина Жанжора
4401902
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