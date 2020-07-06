Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573966191.html
Масочный режим в Псковской области будет действовать еще не меньше месяца
Масочный режим в общественных местах сохранится в Псковской области, как минимум, еще месяц, сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
псковская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:85:3072:1813_1400x0_80_0_0_de1faf65c574fc036e9cc1c20ea59732.jpg
https://ria.ru/20200705/1573924934.html
псковская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:85:3072:1813_1400x0_80_0_0_de1faf65c574fc036e9cc1c20ea59732.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_162:0:2893:2048_1400x0_80_0_0_599b59f00c0099a50d1cdd87fbdf9679.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_503:0:2551:2048_1400x0_80_0_0_b5443798f1031391f5004e75da8257fd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), псковская область, общество

Масочный режим в Псковской области будет действовать еще не меньше месяца

16:59 06.07.2020
1185
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Масочный режим в общественных местах сохранится в Псковской области, как минимум, еще месяц, сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.
"Эти меры (использование масок в магазинах и общественном транспорте - ред.) будут действовать, как минимум, на втором и третьем этапе (снятия ограничений - ред.), а это достаточно большой срок. Я думаю, что не менее месяца", - сказал он в прямом эфире Псковского агентства информации.
Медицинские работники в больнице в Мадриде
5 июля, 22:48Распространение нового коронавируса
Ученый пришел к неожиданным выводам о происхождении коронавируса
По оценке Нестерука, жителям Псковской области не следует игнорировать средства индивидуальной защиты, хотя эпидситуация в регионе "несколько стабилизировалась".
"Наиболее высокий уровень заболеваемости у нас отмечался на второй неделе июня. Это был пик заболеваемости, когда мы зарегистрировали за одну неделю 596 случаев… Потом уровень заболеваемости начал снижаться, и (последние) три недели мы видим снижение (этого показателя)", - отметил он.
По данным оперштаба региона, на понедельник в Псковской области подтверждено 3084 случая коронавируса, прирост за сутки составил 38 случаев. Выздоровели 1204 человека, скончались - 28.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Псковская областьОбщество
Рекомендуем
Российский рубль и американский доллар
Эксперт оценил прогноз Всемирного банка по российской экономике
Марина Лукашевич
Следствие нашло плагиат в работах по госконтрактам замглавы Минобрнауки
Получение шенгенских виз
В Калининграде открылся визовый центр Польши
Ртутный градусник для измерения температуры
Аптечная сеть объяснила нехватку ртутных градусников
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Режиссер Серебренников не будет подавать апелляцию на приговор
Тест на коронавирус
В селе в Саратовской области выявили вспышку коронавируса
Страховой полис ОСАГО
Центробанк назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО
МВД Беларусии
МВД Белоруссии пояснило причины задержания участников акций
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса
Неделя российского бизнеса
Форум "Цифровой рецепт восстановления экономики" пройдет в рамках НРБ
Сотрудники полиции в Ереване
Сообщения о бомбах в двух ТЦ в Ереване оказались ложными
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили роль ледокола "Россия" в реализации планов в Арктике
Глава города Нефтеюганска Сергей Дегтярев
Переболевший COVID-19 глава Нефтеюганска вернулся на работу
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Руки ребенка и матери
В Подмосковье разрешили возобновить практику партнерских родов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
Лента новостейМолния