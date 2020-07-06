https://ria.ru/20200706/1573966191.html
Масочный режим в Псковской области будет действовать еще не меньше месяца
Масочный режим в общественных местах сохранится в Псковской области, как минимум, еще месяц, сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:59
2020-07-06T16:59
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), псковская область, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости.
Масочный режим в общественных местах сохранится в Псковской области
, как минимум, еще месяц, сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора
Александр Нестерук.
"Эти меры (использование масок в магазинах и общественном транспорте - ред.) будут действовать, как минимум, на втором и третьем этапе (снятия ограничений - ред.), а это достаточно большой срок. Я думаю, что не менее месяца", - сказал он в прямом эфире Псковского агентства информации.
По оценке Нестерука, жителям Псковской области не следует игнорировать средства индивидуальной защиты, хотя эпидситуация в регионе "несколько стабилизировалась".
"Наиболее высокий уровень заболеваемости у нас отмечался на второй неделе июня. Это был пик заболеваемости, когда мы зарегистрировали за одну неделю 596 случаев… Потом уровень заболеваемости начал снижаться, и (последние) три недели мы видим снижение (этого показателя)", - отметил он.
По данным оперштаба региона, на понедельник в Псковской области подтверждено 3084 случая коронавируса, прирост за сутки составил 38 случаев. Выздоровели 1204 человека, скончались - 28.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.