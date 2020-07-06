Масочный режим в Псковской области будет действовать еще не меньше месяца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Масочный режим в общественных местах сохранится в Масочный режим в общественных местах сохранится в Псковской области , как минимум, еще месяц, сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

"Эти меры (использование масок в магазинах и общественном транспорте - ред.) будут действовать, как минимум, на втором и третьем этапе (снятия ограничений - ред.), а это достаточно большой срок. Я думаю, что не менее месяца", - сказал он в прямом эфире Псковского агентства информации.

По оценке Нестерука, жителям Псковской области не следует игнорировать средства индивидуальной защиты, хотя эпидситуация в регионе "несколько стабилизировалась".

"Наиболее высокий уровень заболеваемости у нас отмечался на второй неделе июня. Это был пик заболеваемости, когда мы зарегистрировали за одну неделю 596 случаев… Потом уровень заболеваемости начал снижаться, и (последние) три недели мы видим снижение (этого показателя)", - отметил он.

По данным оперштаба региона, на понедельник в Псковской области подтверждено 3084 случая коронавируса, прирост за сутки составил 38 случаев. Выздоровели 1204 человека, скончались - 28.