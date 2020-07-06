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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200706/1573966142.html
Эксперт оценил прогноз Всемирного банка по российской экономике
Прогноз Всемирного банка по спаду ВВП России в 2020 году совпадает с ожиданиями рейтингового агентства НКР, к докризисному уровню экономика вернется не ранее... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
опек
всемирный банк
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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цены на нефть, опек, всемирный банк, экономика

Эксперт оценил прогноз Всемирного банка по российской экономике

16:58 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Прогноз Всемирного банка по спаду ВВП России в 2020 году совпадает с ожиданиями рейтингового агентства НКР, к докризисному уровню экономика вернется не ранее 2022 года, заявил РИА Новости старший управляющий директор агентства Александр Проклов.
Главный экономист института развития по России Aпурва Санги ранее заявил РИА Новости, что ожидаемое Всемирным банком снижение ВВП России на 6% в 2020 году на фоне коронавируса станет самым глубоким за последние 11 лет. В течение следующих лет ВВП вернется к росту, который составит 2,7% в 2021 году и 3,1% в 2022 году.
"Прогноз Всемирного банка совпадает с нашими ожиданиями – мы прогнозируем падение ВВП в целом по году в пределах 6-7%, главным образом, в результате серьезного провала во втором квартале из-за карантинных мер и снижения добычи нефти по соглашению ОПЕК+", - отметил Проклов.
По его словам, на сегодняшний день мы прошли фазу стабилизации экономики, и, судя по всему, переходим в фазу восстановительного роста, который, однако, не будет быстрым. "Дольше всего будет восстанавливаться часть экономики, наиболее пострадавшая от COVID-19, прежде всего транспорт, туризм, общепит, спорт и досуг, и так далее", - считает он.
"Скорее всего, с учетом вероятного сохранения ограничений на добычу нефти и небыстрого восстановления указанных отраслей ВВП РФ вернется к докризисному уровню не ранее 2022 года", - заключил собеседник агентства.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Вчера, 12:19
Всемирный банк оценил российские меры поддержки экономики
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКВсемирный банкЭкономика
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