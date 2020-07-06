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МВД Белоруссии пояснило причины задержания участников акций
Министерство внутренних дел Белоруссии в ответ на обращения граждан разместило на своем сайте сообщение, в котором пояснило причины задержания ряда участников... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:58
мвд белоруссии
александр лукашенко
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353
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мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии пояснило причины задержания участников акций

16:58 06.07.2020
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© Фото : Министерство внутренних дел Республики БеларусьМВД Беларусии
МВД Беларусии
© Фото : Министерство внутренних дел Республики Беларусь
МВД Беларусии. Архивное фото
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Белоруссии в ответ на обращения граждан разместило на своем сайте сообщение, в котором пояснило причины задержания ряда участников массовых мероприятий в ходе кампании по выборам президента.
"В МВД поступают обращения граждан о разъяснении причин и правовых оснований задержания участников массовых мероприятий в ходе избирательной кампании, а также предоставлении рекомендаций для обеспечения защиты от возможных противоправных действий… Считаем необходимым сообщить, что в соответствии со статьей 61 Избирательного кодекса инициативные группы по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты… без получения каких-либо разрешений могут проводить массовые мероприятия только в форме пикетирования в местах, не запрещенных местными исполнительными и распорядительными органами", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в иных случаях порядок организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других мероприятий определен законом "О массовых мероприятиях". В МВД обратили внимание, что граждане, принимающие участие в таких мероприятиях, обязаны неукоснительно соблюдать порядок их организации и проведения, установленные запреты и ограничения.
"Несение службы по охране общественного порядка, как правило, организовано в установленной форме одежды. Вместе с тем, исходя из специфики выполняемых задач, руководителем может быть принято решение о выполнении обязанностей сотрудниками в гражданской одежде, что не противоречит действующему законодательству", - отметили в МВД.
В ведомстве также проинформировали, что сотрудник милиции вправе в установленном порядке применить физическую силу и спецсредства. При обращении к гражданину сотрудник органов внутренних дел должен представиться, сообщить свои звание и фамилию. "Однако эти требования не распространяются на случаи возникшей необходимости незамедлительного пресечения правонарушений, задержания лиц, их совершивших, а также пытающихся скрыться, - добавили в министерстве.
Ранее, в период сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах президента, назначенных на 9 августа, на пикетах в разных городах Белоруссии образовывались очереди из людей, выступающих в поддержку претендентов на высший государственный пост, альтернативных действующему главе государства Александру Лукашенко. Власти заявляли, что предвыборные пикеты превратились в несанкционированные митинги. По окончании периода сбора подписей люди также выстраивались в разных городах в "цепи солидарности", поддерживая тем самым альтернативных политиков.
Наиболее крупные акции прошли 19 июня. В пресс-службе МВД Белоруссии РИА Новости сообщали, что в течение одного дня около 270 граждан были задержаны в различных городах из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции.
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20 июня, 01:42
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