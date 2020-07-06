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В Подмосковье разрешили возобновить практику партнерских родов
Практику проведения партнерских родов, которая была приостановлена из-за пандемии COVID-19, восстановили в учреждениях родовспоможения Московской области с... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:54
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353
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В Подмосковье разрешили возобновить практику партнерских родов

16:54 06.07.2020
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© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери
© Depositphotos / inarik
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Практику проведения партнерских родов, которая была приостановлена из-за пандемии COVID-19, восстановили в учреждениях родовспоможения Московской области с соблюдением новых санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"Услуга партнёрских родов была востребована у наших пациенток, причем пользовались ей не только супружеские пары, женщины также активно приглашали доул – так называемых помощниц в родах. Мы восстанавливаем эту возможность, но, разумеется, с соблюдением новых санитарно-эпидемиологических требований", - рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева, которую цитирует пресс-служба.
Для присутствия на родах необходимо иметь на руках отрицательное заключение ПЦР-исследования на COVID-19, выполненного не позднее 7 дней от даты госпитализации пациентки, рассказала замминистра. Мера введена для профилактики заболевания медиков, работающих в родовспомогательных организациях региона, подчеркнула она.
В ведомстве напомнили, что услуга партнерских родов в Подмосковье оказывается бесплатно, в рамках полиса ОМС, воспользоваться ей могут все граждане РФ, вне зависимости от места постоянной регистрации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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