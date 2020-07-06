В Подмосковье разрешили возобновить практику партнерских родов

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Практику проведения партнерских родов, которая была приостановлена из-за пандемии Практику проведения партнерских родов, которая была приостановлена из-за пандемии COVID-19 , восстановили в учреждениях родовспоможения Московской области с соблюдением новых санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

"Услуга партнёрских родов была востребована у наших пациенток, причем пользовались ей не только супружеские пары, женщины также активно приглашали доул – так называемых помощниц в родах. Мы восстанавливаем эту возможность, но, разумеется, с соблюдением новых санитарно-эпидемиологических требований", - рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева, которую цитирует пресс-служба.

Для присутствия на родах необходимо иметь на руках отрицательное заключение ПЦР-исследования на COVID-19, выполненного не позднее 7 дней от даты госпитализации пациентки, рассказала замминистра. Мера введена для профилактики заболевания медиков, работающих в родовспомогательных организациях региона, подчеркнула она.

В ведомстве напомнили, что услуга партнерских родов в Подмосковье оказывается бесплатно, в рамках полиса ОМС, воспользоваться ей могут все граждане РФ, вне зависимости от места постоянной регистрации.