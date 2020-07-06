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Сообщения о бомбах в двух ТЦ в Ереване оказались ложными
Сигналы о бомбах, якобы заложенных в двух крупных торговых центрах Еревана, оказались ложными, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:54
ереван
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ереван, армения, в мире

Сообщения о бомбах в двух ТЦ в Ереване оказались ложными

16:54 06.07.2020
81
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 6 июл – РИА Новости. Сигналы о бомбах, якобы заложенных в двух крупных торговых центрах Еревана, оказались ложными, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы полиции Армении Зарзанд Габриелян.
Ранее в МЧС страны заявили, что посетители ереванских торговых центров Megamall Armenia и Dalma Garden Mall были эвакуированы после получения информации о заложенных там бомбах. На месте работали спасатели и сотрудники полиции.
"В результате проведенных проверок взрывных устройств в двух торговых центрах не обнаружено", - сказал Габриелян.
Уголовный кодекс Армении предусматривает до трех тюрьмы за ложное сообщение об акте терроризма.
Сотрудник полиции
3 июля, 07:12
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