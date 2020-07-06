https://ria.ru/20200706/1573965983.html
Сообщения о бомбах в двух ТЦ в Ереване оказались ложными
Сигналы о бомбах, якобы заложенных в двух крупных торговых центрах Еревана, оказались ложными, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:54
2020-07-06T16:54
ереван
армения
в мире
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https://ria.ru/20200703/1573824728.html
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, армения, в мире