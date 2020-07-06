Форум "Цифровой рецепт восстановления экономики" пройдет в рамках НРБ

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Форум по цифровой трансформации на тему "Цифровой рецепт восстановления экономики" пройдет в среду, 8 июля, в рамках Недель российского бизнеса, проводимых Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).
РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.
"На форуме обсудят внедрение автоматизации для оптимизации производственных процессов, использование сетей 5G, больших данных, цифровых двойников и машинного обучения в различных отраслях для повышения конкурентоспособности предприятий в посткризисной экономике, меры поддержки со стороны государства для ускорения технологического перевооружения экономики", - рассказали в РСПП.
Модераторами форума выступят президент РСПП Александр Шохин и президент ПАО "Ростелеком", председатель Комитета РСПП по цифровой экономике Михаил Осеевский.
К участию приглашены министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, председатель совета директоров АО "Группа компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, генеральный директор ПАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" Виталий Савельев, президент АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев и другие.