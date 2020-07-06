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Форум "Цифровой рецепт восстановления экономики" пройдет в рамках НРБ
Форум по цифровой трансформации на тему "Цифровой рецепт восстановления экономики" пройдет в среду, 8 июля, в рамках Недель российского бизнеса, проводимых... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:54
россия
максут шадаев
эр-телеком холдинг
виктор вексельберг
российский союз промышленников и предпринимателей
михаил осеевский
экономика
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353
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россия, максут шадаев, эр-телеком холдинг, виктор вексельберг, российский союз промышленников и предпринимателей, михаил осеевский, экономика

Форум "Цифровой рецепт восстановления экономики" пройдет в рамках НРБ

16:54 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов"Неделя российского бизнеса"
Неделя российского бизнеса
© РИА Новости / Максим Блинов
"Неделя российского бизнеса". Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Форум по цифровой трансформации на тему "Цифровой рецепт восстановления экономики" пройдет в среду, 8 июля, в рамках Недель российского бизнеса, проводимых Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).
РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.
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"На форуме обсудят внедрение автоматизации для оптимизации производственных процессов, использование сетей 5G, больших данных, цифровых двойников и машинного обучения в различных отраслях для повышения конкурентоспособности предприятий в посткризисной экономике, меры поддержки со стороны государства для ускорения технологического перевооружения экономики", - рассказали в РСПП.
Модераторами форума выступят президент РСПП Александр Шохин и президент ПАО "Ростелеком", председатель Комитета РСПП по цифровой экономике Михаил Осеевский.
К участию приглашены министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, председатель совета директоров АО "Группа компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, генеральный директор ПАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" Виталий Савельев, президент АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев и другие.
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РоссияМаксут ШадаевЭР-Телеком ХолдингВиктор ВексельбергРоссийский союз промышленников и предпринимателейМихаил ОсеевскийЭкономика
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