Форум "Цифровой рецепт восстановления экономики" пройдет в рамках НРБ

"На форуме обсудят внедрение автоматизации для оптимизации производственных процессов, использование сетей 5G, больших данных, цифровых двойников и машинного обучения в различных отраслях для повышения конкурентоспособности предприятий в посткризисной экономике, меры поддержки со стороны государства для ускорения технологического перевооружения экономики", - рассказали в РСПП.