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Президент Армении поблагодарил российских пограничников за охрану границ
Президент Армении Армен Саркисян во время посещения одного из отрядов Погрануправления ФСБ РФ в республике поблагодарил российских пограничников за... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:49
армен саркисян
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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армен саркисян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), армавир, иран, армения, в мире

Президент Армении поблагодарил российских пограничников за охрану границ

16:49 06.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 6 июл – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян во время посещения одного из отрядов Погрануправления ФСБ РФ в республике поблагодарил российских пограничников за добросовестную службу, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе армянского лидера.
Как отметили в пресс-службе, в ходе визита, состоявшегося в конце минувшей недели, начальник Погрануправления ФСБ России в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий доложил о ситуации на границе, оперативно-служебной деятельности пограничников, сотрудничестве с жителями приграничных сел и армянскими коллегами.
"Пограничное управление ФСБ России в Армении успешно выполняет поставленные перед ним задачи", - процитировали в пресс-службе слова Саркисяна. Президент также "поблагодарил пограничников за добросовестную службу и пожелал им успехов".
"Саркисян отметил, что развевающиеся на госгранице государственные флаги Армении и России являются символом наших дружественных и союзнических отношений, основанных на взаимном доверии", - говорится в сообщении.
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Также представители президента заявили, что армянский лидер вместе с супругой Нуне Саркисян побывал в селе Нор Шен, откуда открывается вид на развалины средневековой столицы Армении – Ани, которые находятся на территории современной Турции. "Они побеседовали с единственной жительницей села, бабушкой Ваандухт", - добавили в пресс-службе.
Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту "Звартноц". Содержание российских пограничников в Армении (их численность - около 4,5 тысячи человек) обеспечивается правительствами обеих стран.
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Армен СаркисянФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АрмавирИранАрменияВ мире
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