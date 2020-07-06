Президент Армении поблагодарил российских пограничников за охрану границ

ЕРЕВАН, 6 июл – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян во время посещения одного из отрядов Погрануправления ФСБ РФ в республике поблагодарил российских пограничников за добросовестную службу, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе армянского лидера.
Как отметили в пресс-службе, в ходе визита, состоявшегося в конце минувшей недели, начальник Погрануправления ФСБ России в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий доложил о ситуации на границе, оперативно-служебной деятельности пограничников, сотрудничестве с жителями приграничных сел и армянскими коллегами.
"Пограничное управление ФСБ России в Армении успешно выполняет поставленные перед ним задачи", - процитировали в пресс-службе слова Саркисяна. Президент также "поблагодарил пограничников за добросовестную службу и пожелал им успехов".
"Саркисян отметил, что развевающиеся на госгранице государственные флаги Армении и России являются символом наших дружественных и союзнических отношений, основанных на взаимном доверии", - говорится в сообщении.
Также представители президента заявили, что армянский лидер вместе с супругой Нуне Саркисян побывал в селе Нор Шен, откуда открывается вид на развалины средневековой столицы Армении – Ани, которые находятся на территории современной Турции. "Они побеседовали с единственной жительницей села, бабушкой Ваандухт", - добавили в пресс-службе.
Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту "Звартноц". Содержание российских пограничников в Армении (их численность - около 4,5 тысячи человек) обеспечивается правительствами обеих стран.