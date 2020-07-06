Президент Армении поблагодарил российских пограничников за охрану границ

ЕРЕВАН, 6 июл – РИА Новости. Президент Президент Армении Армен Саркисян во время посещения одного из отрядов Погрануправления ФСБ РФ в республике поблагодарил российских пограничников за добросовестную службу, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе армянского лидера.

Как отметили в пресс-службе, в ходе визита, состоявшегося в конце минувшей недели, начальник Погрануправления ФСБ России в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий доложил о ситуации на границе, оперативно-служебной деятельности пограничников, сотрудничестве с жителями приграничных сел и армянскими коллегами.

"Пограничное управление ФСБ России в Армении успешно выполняет поставленные перед ним задачи", - процитировали в пресс-службе слова Саркисяна. Президент также "поблагодарил пограничников за добросовестную службу и пожелал им успехов".

"Саркисян отметил, что развевающиеся на госгранице государственные флаги Армении и России являются символом наших дружественных и союзнических отношений, основанных на взаимном доверии", - говорится в сообщении.

Также представители президента заявили, что армянский лидер вместе с супругой Нуне Саркисян побывал в селе Нор Шен, откуда открывается вид на развалины средневековой столицы Армении – Ани, которые находятся на территории современной Турции. "Они побеседовали с единственной жительницей села, бабушкой Ваандухт", - добавили в пресс-службе.