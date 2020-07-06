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В ДНР разрешили возобновить движение через КПВВ "Еленовка"
Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики приняли решение возобновить движение через контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" на линии... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:48
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ситуация в днр и лнр, дарья морозова, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире

В ДНР разрешили возобновить движение через КПВВ "Еленовка"

16:48 06.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт въезда и выезда в поселке Еленовка в Донецкой области
Контрольно-пропускной пункт въезда и выезда в поселке Еленовка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Контрольно-пропускной пункт въезда и выезда в поселке Еленовка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики приняли решение возобновить движение через контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" на линии соприкосновения с 7 июля, говорится в сообщении, распространенном межведомственным оперативным штабом республики по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что из-за сложной ситуации с вирусом COVID-19 на территории Украины движение гражданского транспорта и пешеходов через КПП на линии соприкосновения было остановлено. Позже власти ДНР приняли решение возобновить работу контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Еленовка" к югу от Донецка, но вскоре работа пункта была остановлена.
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"Сообщаем, что 7 июля 2020 года КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан с 9.00 до 18.00 на въезд и выезд", - говорится в сообщении распространенном оперативным штабом.
В свою очередь, омбудсмен ДНР Дарья Морозова пояснила, что движение граждан через КПВВ "Еленовка" будет производиться по особым правилам.
"Въезд на территорию Донецкой Народной Республики будет возможен исключительно для граждан, получивших согласование от межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Все граждане, получившие такое согласование, уведомляются сотрудниками штаба заранее посредством телефонной связи или электронной почты. Если сообщения о таком согласовании нет - значит, вы еще не внесены в списки", - сказала Морозова журналистам.
Она также отметила, что выезд на территорию, контролируемую властями Украины, будет также осуществляться на определенных условиях.
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"Выехать из Донецкой Народной Республики смогут лица, не имеющие регистрацию на фактической территории ДНР. Однако при наличии гуманитарных и иных вынуждающих обстоятельств для выезда необходимо обращаться в штаб", - пояснила Морозова.
Морозова отметила, что процедура обсервации будет обязательной для всех граждан, прибывших с территории, контролируемой властями Украины. Омбудсмен призвала граждан внимательно отнестись к правилам пересечения КПВВ.
"Еще раз подчеркиваю, что пересечение границы в условиях текущей эпидемиологической ситуации требует осторожности, поэтому любые перемещения стоит планировать только в случае крайней необходимости", - сказала Морозова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСитуация в ДНР и ЛНРДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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