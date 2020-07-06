Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 258

В воскресенье оперштаб сообщал о 250 летальных случаях из-за коронавируса в республике.

"В Азербайджане выявлены еще 513 случая заражения коронавирусом, 440 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 20 837 факта заражения коронавирусной инфекцией, 12 182 человек вылечились, 258 скончались, 8397 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.