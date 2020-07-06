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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573965720.html
Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 258
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 20 837, за сутки инфекция выявлена еще у 513 человек, всего в стране умерли 258... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 258

16:48 06.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевСотрудники службы скорой помощи выходят из здания больницы в Азербайджане
Сотрудники службы скорой помощи выходят из здания больницы в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 6 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 20 837, за сутки инфекция выявлена еще у 513 человек, всего в стране умерли 258 пациентов с COVID-19, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине.
В воскресенье оперштаб сообщал о 250 летальных случаях из-за коронавируса в республике.
"В Азербайджане выявлены еще 513 случая заражения коронавирусом, 440 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 20 837 факта заражения коронавирусной инфекцией, 12 182 человек вылечились, 258 скончались, 8397 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии были проведены 522 773 теста.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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