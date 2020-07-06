Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 258

БАКУ, 6 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 20 837, за сутки инфекция выявлена еще у 513 человек, всего в стране умерли 258 пациентов с COVID-19, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине.
В воскресенье оперштаб сообщал о 250 летальных случаях из-за коронавируса в республике.
"В Азербайджане выявлены еще 513 случая заражения коронавирусом, 440 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 20 837 факта заражения коронавирусной инфекцией, 12 182 человек вылечились, 258 скончались, 8397 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии были проведены 522 773 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.