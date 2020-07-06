В Госдуме оценили роль ледокола "Россия" в реализации планов в Арктике

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Эксплуатация будущего самого мощного в мире российского атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер" сыграет ключевую роль в реализации планов РФ по развитию Северного морского пути и обеспечению своих национальных интересов в Эксплуатация будущего самого мощного в мире российского атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер" сыграет ключевую роль в реализации планов РФ по развитию Северного морского пути и обеспечению своих национальных интересов в Арктике , заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев

Строительство атомохода "Россия" началось в понедельник на дальневосточной верфи "Звезда".

"Атомные ледоколы проекта 10510 ("Лидер") должны будут сыграть важнейшую роль в планах по освоению Арктики. Благодаря своей мощности они обеспечат круглогодичную навигацию по Северному морскому пути в восточной части Арктики. Увеличенная ширина корпуса позволит осуществлять проводки крупнотоннажных судов с коммерческой скоростью", - отметил Гутенев.

"Превращение Севморпути в полномасштабный транспортный хаб позволит сохранить лидерство нашей страны в Арктическом регионе. Неслучайно первый атомоход, строящийся по этому проекту, получил название "Россия" - его успешное строительство и ввод в эксплуатацию сыграет ключевую роль в реализации национальных интересов в Арктике", - сказал Гутенев.

Атомоходы проекта "Лидер" задуманы как наиболее мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Всего намечено построить три атомохода типа "Лидер". Стоимость головного ледокола - около 127 миллиардов рублей, его планируется построить не позднее 2027 года.

Контракт на строительство первого атомного ледокола "Лидер" проекта 10510 между предприятием госкорпорации " Росатом " ФГУП " Атомфлот " и судостроительным комплексом "Звезда" был подписан в апреле нынешнего года. ССК "Звезда" создается в городе Большой Камень Приморского края консорциумом во главе с ПАО "НК " Роснефть ".

Атомный ледокол "Россия" построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро "Айсберг". Основные характеристики атомного ледокола: мощность - 120 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде); длина - 209 метров; ширина - 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) - 4 метра; водоизмещение при осадке по конструктивной ватерлинии - почти 70 тысяч тонн.