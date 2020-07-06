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В Госдуме оценили роль ледокола "Россия" в реализации планов в Арктике
Эксплуатация будущего самого мощного в мире российского атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер" сыграет ключевую роль в реализации планов РФ по развитию... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:48
владимир гутенев
атомфлот
арктика
роснефть
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
приморский край
безопасность
экономика
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владимир гутенев, атомфлот, арктика, роснефть, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", приморский край, безопасность, экономика

В Госдуме оценили роль ледокола "Россия" в реализации планов в Арктике

16:48 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Эксплуатация будущего самого мощного в мире российского атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер" сыграет ключевую роль в реализации планов РФ по развитию Северного морского пути и обеспечению своих национальных интересов в Арктике, заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
Строительство атомохода "Россия" началось в понедельник на дальневосточной верфи "Звезда".
"Атомные ледоколы проекта 10510 ("Лидер") должны будут сыграть важнейшую роль в планах по освоению Арктики. Благодаря своей мощности они обеспечат круглогодичную навигацию по Северному морскому пути в восточной части Арктики. Увеличенная ширина корпуса позволит осуществлять проводки крупнотоннажных судов с коммерческой скоростью", - отметил Гутенев.
"Превращение Севморпути в полномасштабный транспортный хаб позволит сохранить лидерство нашей страны в Арктическом регионе. Неслучайно первый атомоход, строящийся по этому проекту, получил название "Россия" - его успешное строительство и ввод в эксплуатацию сыграет ключевую роль в реализации национальных интересов в Арктике", - сказал Гутенев.
Макет ледокола Лидер
Вчера, 13:28Сказано в эфире
Капитан 1 ранга запаса рассказал, в чем уникальность ледокола "Россия"Началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Россия". В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин оценил возможности судна.
Атомоходы проекта "Лидер" задуманы как наиболее мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Всего намечено построить три атомохода типа "Лидер". Стоимость головного ледокола - около 127 миллиардов рублей, его планируется построить не позднее 2027 года.
Контракт на строительство первого атомного ледокола "Лидер" проекта 10510 между предприятием госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" и судостроительным комплексом "Звезда" был подписан в апреле нынешнего года. ССК "Звезда" создается в городе Большой Камень Приморского края консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть".
Атомный ледокол "Россия" построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро "Айсберг". Основные характеристики атомного ледокола: мощность - 120 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде); длина - 209 метров; ширина - 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) - 4 метра; водоизмещение при осадке по конструктивной ватерлинии - почти 70 тысяч тонн.
Состав основного оборудования энергетической установки: ядерная энергетическая установка с двумя реакторами типа РИТМ-400; паротурбинная установка с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый; система электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.
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