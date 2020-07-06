Каждый пятый россиянин продолжает работать после выхода на пенсию

Согласно докладу, наиболее высокая доля пенсионеров, которые обратились за помощью в поиске работы в службу занятости, во Владимирской, Калужской, Смоленской, Московской областях и Хабаровском крае. Наименьшая - в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане.