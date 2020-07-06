https://ria.ru/20200706/1573965575.html
Каждый пятый россиянин продолжает работать после выхода на пенсию
Каждый пятый пенсионер в России продолжает работать после выхода на пенсию, следует из доклада о результатах комплексного мониторинга социально-экономического... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:46
2020-07-06T16:46
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
общество
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https://ria.ru/20200706/1573963953.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество