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Каждый пятый россиянин продолжает работать после выхода на пенсию
Каждый пятый пенсионер в России продолжает работать после выхода на пенсию, следует из доклада о результатах комплексного мониторинга социально-экономического... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:46
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество

Каждый пятый россиянин продолжает работать после выхода на пенсию

16:46 06.07.2020
384
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖительница Москвы выгуливает собаку на улице Крупской
Жительница Москвы выгуливает собаку на улице Крупской
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Каждый пятый пенсионер в России продолжает работать после выхода на пенсию, следует из доклада о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году, размещенного на сайте Минтруда.
"Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе ПФР, увеличилась и на 1 января 2020 года составила 19,6% (на 1 января 2019 года - 19,4%). После выхода на пенсию продолжает трудиться каждый пятый пенсионер", - говорится в нем.
Согласно докладу, наиболее высокая доля пенсионеров, которые обратились за помощью в поиске работы в службу занятости, во Владимирской, Калужской, Смоленской, Московской областях и Хабаровском крае. Наименьшая - в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане.
Посетительница в отделении Пенсионного фонда России
Вчера, 16:27
Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии
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РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Пенсионный фонд РФОбщество
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