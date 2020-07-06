https://ria.ru/20200706/1573965552.html
В материалах дела замглавы Минобрнауки есть данные о ее соучастниках
Соучастники замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич по делу о хищении 40 миллионов рублей скрываются от следствия, говорится в материалах дела, оглашенных в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:46
2020-07-06T16:46
александр лукашевич
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200704/1573886978.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашевич, москва, происшествия