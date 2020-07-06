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В материалах дела замглавы Минобрнауки есть данные о ее соучастниках
Соучастники замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич по делу о хищении 40 миллионов рублей скрываются от следствия, говорится в материалах дела, оглашенных в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:46
александр лукашевич
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр лукашевич, москва, происшествия

В материалах дела замглавы Минобрнауки есть данные о ее соучастниках

16:46 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Соучастники замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич по делу о хищении 40 миллионов рублей скрываются от следствия, говорится в материалах дела, оглашенных в Тверском суде Москвы.
"Преступление Лукашевич совершила совместно с другими людьми, в том числе неустановленными. Соучастники умышленно скрываются от органов предварительного следствия", - зачитала материалы дела судья.
Директор правового департамента Минобрнауки России Марина Лукашевич
4 июля, 12:28
Замглавы Минобрнауки Лукашевич не признала вину в хищении, заявили в ОНК
Суд в настоящее время рассматривает ходатайство о ее заключении под стражу.
Ранее сообщалось, что следствие ходатайствует об аресте замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич, подозреваемой в хищении 40 миллионов рублей.
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Александр ЛукашевичМоскваПроисшествия
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