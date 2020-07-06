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Число случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 73 тысячи
Число случаев заражения коронавирусом в Швеции в понедельник достигло 73 тысяч человек, сообщает шведское Агентство здравоохранения. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:43
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коронавирус covid-19, швеция, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 73 тысячи

16:43 06.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Швеции в понедельник достигло 73 тысяч человек, сообщает шведское Агентство здравоохранения.
По данным агентства, всего число подтвержденных случаев инфицирования достигло 73 061. Скончались в общей сложности 5 433 пациента с коронавирусом. Отмечается, что 2 461 инфицированному пациенту потребовалась интенсивная терапия.
Власти Швеции в отличие от других стран не стали вводить локдаун и выбрали более мягкие меры борьбы с распространением вируса. Такой подход вызвал неоднозначную реакцию и критику как внутри страны, так и за ее пределами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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