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Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 49
Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 49, еще 11 человек числятся пропавшими без вести,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:42
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япония, в мире

Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 49

16:42 06.07.2020
285
© REUTERS / KyodoПоследствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
© REUTERS / Kyodo
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
ТОКИО, 6 июл - РИА Новости. Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 49, еще 11 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.
По данным на 22.00 понедельника (16.00 мск), медики подтвердили гибель 49 человек, еще у одного человека нет признаков жизни, но его смерть официально пока не подтверждена. Еще 11 человек числятся пропавшими без вести.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Вчера, 12:08
Абэ призвал принять меры по спасению людей в зоне бедствия из-за ливней
Главное метеорологическое агентство объявило наивысший уровень опасности по пятибалльной шкале для ряда префектур на юго-западе Японии в связи с ливневыми дождями и вызванными ими наводнениями. В эфире телеканалов дикторы призывают людей немедленно эвакуироваться в ближайший пункт временного размещения, а если это невозможно, подняться на верхние этажи зданий или крыши.
По словам представителей метеорологического агентства страны, в районах бедствия наблюдаются "небывалые по мощности ливни". В некоторых районах на юго-западе Японии выпало до 800 миллиметров осадков.
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
30 июня, 10:38
На южнокорейский остров Чеджу обрушились ливни, паводки и сильный ветер
Из-за разлива рек десятки населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Зона подтоплений составляет уже более тысячи гектар. Сотни тысяч человек получили рекомендации об эвакуации.
В район бедствия, помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, направлены 10 тысяч военных сил самообороны. В результате паводков более десяти тысяч жилых домов оказались без связи и электроэнергии, что затрудняет установление масштабов бедствия. Как минимум в 11 местах произошли оползни.
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