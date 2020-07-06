https://ria.ru/20200706/1573965238.html
Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 49
Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 49, еще 11 человек числятся пропавшими без вести,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:42
2020-07-06T16:42
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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япония, в мире
ТОКИО, 6 июл - РИА Новости.
Число погибших на юго-западе Японии
из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 49, еще 11 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK
.
По данным на 22.00 понедельника (16.00 мск), медики подтвердили гибель 49 человек, еще у одного человека нет признаков жизни, но его смерть официально пока не подтверждена. Еще 11 человек числятся пропавшими без вести.
Главное метеорологическое агентство объявило наивысший уровень опасности по пятибалльной шкале для ряда префектур на юго-западе Японии в связи с ливневыми дождями и вызванными ими наводнениями. В эфире телеканалов дикторы призывают людей немедленно эвакуироваться в ближайший пункт временного размещения, а если это невозможно, подняться на верхние этажи зданий или крыши.
По словам представителей метеорологического агентства страны, в районах бедствия наблюдаются "небывалые по мощности ливни". В некоторых районах на юго-западе Японии выпало до 800 миллиметров осадков.
Из-за разлива рек десятки населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Зона подтоплений составляет уже более тысячи гектар. Сотни тысяч человек получили рекомендации об эвакуации.
В район бедствия, помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, направлены 10 тысяч военных сил самообороны. В результате паводков более десяти тысяч жилых домов оказались без связи и электроэнергии, что затрудняет установление масштабов бедствия. Как минимум в 11 местах произошли оползни.