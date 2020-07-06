https://ria.ru/20200706/1573965131.html
В Турции назвали вероятную причину взрыва на фабрике фейерверков
Причиной взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны вероятнее всего был несчастный случай, эксперты не нашли признаков... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:40
2020-07-06T16:40
сакарья (провинция)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сакарья (провинция), в мире
АНКАРА, 6 июл – РИА Новости.
Причиной взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья
на северо-западе страны вероятнее всего был несчастный случай, эксперты не нашли признаков поджога или саботажа, передает телеканал TRT Haber
со ссылкой на источники в органах безопасности.
В результате инцидента погибли шесть человек.
Согласно данным источников, в результате проведенных химических анализов не было обнаружено следов взрывчатки, как и следов средств для поджога.
"По предварительным данным, взрыв был несчастным случаем, так как на месте происшествия не обнаружено признаков атаки или саботажа", - передает канал.
Взрыв на фабрике фейерверков произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников. Отмечается, что в момент взрыва на фабрике находилось 110 тонн фейерверков.