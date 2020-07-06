В Турции назвали вероятную причину взрыва на фабрике фейерверков

АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Причиной взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Причиной взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны вероятнее всего был несчастный случай, эксперты не нашли признаков поджога или саботажа, передает телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в органах безопасности.

В результате инцидента погибли шесть человек.

Согласно данным источников, в результате проведенных химических анализов не было обнаружено следов взрывчатки, как и следов средств для поджога.

"По предварительным данным, взрыв был несчастным случаем, так как на месте происшествия не обнаружено признаков атаки или саботажа", - передает канал.