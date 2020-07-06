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В Турции назвали вероятную причину взрыва на фабрике фейерверков
Причиной взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны вероятнее всего был несчастный случай, эксперты не нашли признаков... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:40
сакарья (провинция)
в мире
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353
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сакарья (провинция), в мире

В Турции назвали вероятную причину взрыва на фабрике фейерверков

16:40 06.07.2020
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© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре. Архивное фото
АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Причиной взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны вероятнее всего был несчастный случай, эксперты не нашли признаков поджога или саботажа, передает телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в органах безопасности.
В результате инцидента погибли шесть человек.
Согласно данным источников, в результате проведенных химических анализов не было обнаружено следов взрывчатки, как и следов средств для поджога.
"По предварительным данным, взрыв был несчастным случаем, так как на месте происшествия не обнаружено признаков атаки или саботажа", - передает канал.
Взрыв на фабрике фейерверков произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников. Отмечается, что в момент взрыва на фабрике находилось 110 тонн фейерверков.
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5 июля, 17:23
Число погибших при взрыве на заводе фейерверков в Турции выросло до шести
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