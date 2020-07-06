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Аптечная сеть объяснила нехватку ртутных градусников
Аптечная сеть "Ригла" столкнулась с нехваткой ртутных градусников, так как производителям этих изделий не хватает комплектующих, поставляемых из-за рубежа,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:03
россия
ригла
экономика
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РИА Новости
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353
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россия, ригла , экономика

Аптечная сеть объяснила нехватку ртутных градусников

17:01 06.07.2020 (обновлено: 17:03 06.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Аптечная сеть "Ригла" столкнулась с нехваткой ртутных градусников, так как производителям этих изделий не хватает комплектующих, поставляемых из-за рубежа, сообщил РИА Новости гендиректор "Риглы", входящей в одну из крупнейших на российском рынке фармацевтических групп "Протек", Александр Филиппов.
"В аптеках сети "Ригла" представлено несколько видов градусников разного ценового сегмента. Мы столкнулись с определенной дефектурой только ртутных градусников. (отсутствие в аптеке необходимых лекарств или медизделий - ред.) Производители этого товара испытывают недостаток комплектующих, которые поставляются из-за рубежа", - рассказал он.
В компании при этом не уточнили, о каких комплектующих идет речь.
"Ригла" рассчитывает, что в августе данная проблема будет решена.
Сеть "Ригла", работает под брендами "Ригла", "Будь здоров", "Живика". Согласно рейтингу аптечных сетей по итогам первого квартала 2020 года DSM Group, "Ригла" занимает второе место с долей рынка в коммерческом сегменте 6,2% и выручкой 24,6 миллиарда рублей. Всего, по данным на 21 мая, сеть насчитывает 2905 аптечных точек в РФ.
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13 апреля, 14:26РИА Наука
Каким градусником лучше измерять температуру
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