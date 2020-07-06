Аптечная сеть объяснила нехватку ртутных градусников

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Аптечная сеть " Аптечная сеть " Ригла " столкнулась с нехваткой ртутных градусников, так как производителям этих изделий не хватает комплектующих, поставляемых из-за рубежа, сообщил РИА Новости гендиректор "Риглы", входящей в одну из крупнейших на российском рынке фармацевтических групп " Протек ", Александр Филиппов.

"В аптеках сети "Ригла" представлено несколько видов градусников разного ценового сегмента. Мы столкнулись с определенной дефектурой только ртутных градусников. (отсутствие в аптеке необходимых лекарств или медизделий - ред.) Производители этого товара испытывают недостаток комплектующих, которые поставляются из-за рубежа", - рассказал он.

В компании при этом не уточнили, о каких комплектующих идет речь.

"Ригла" рассчитывает, что в августе данная проблема будет решена.