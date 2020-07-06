https://ria.ru/20200706/1573964400.html
Аптечная сеть объяснила нехватку ртутных градусников
Аптечная сеть "Ригла" столкнулась с нехваткой ртутных градусников, так как производителям этих изделий не хватает комплектующих, поставляемых из-за рубежа,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:01
2020-07-06T17:03
россия
ригла
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/136600/45/1366004536_0:243:2398:1592_1400x0_80_0_0_360ac2f86e968ba8e1370bce4b10ad5f.jpg
https://ria.ru/20200413/1569964902.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/136600/45/1366004536_0:243:2398:1592_1400x0_80_0_0_360ac2f86e968ba8e1370bce4b10ad5f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/136600/45/1366004536_135:0:2263:1596_1400x0_80_0_0_c25ca6c76b5b7cf521b1ad3b6ab38c9f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/136600/45/1366004536_401:0:1997:1596_1400x0_80_0_0_828709520015629c4da3e00e0fa92779.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ригла , экономика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Аптечная сеть "Ригла
" столкнулась с нехваткой ртутных градусников, так как производителям этих изделий не хватает комплектующих, поставляемых из-за рубежа, сообщил РИА Новости гендиректор "Риглы", входящей в одну из крупнейших на российском рынке фармацевтических групп "Протек
", Александр Филиппов.
"В аптеках сети "Ригла" представлено несколько видов градусников разного ценового сегмента. Мы столкнулись с определенной дефектурой только ртутных градусников. (отсутствие в аптеке необходимых лекарств или медизделий - ред.) Производители этого товара испытывают недостаток комплектующих, которые поставляются из-за рубежа", - рассказал он.
В компании при этом не уточнили, о каких комплектующих идет речь.
"Ригла" рассчитывает, что в августе данная проблема будет решена.
Сеть "Ригла", работает под брендами "Ригла", "Будь здоров", "Живика". Согласно рейтингу аптечных сетей по итогам первого квартала 2020 года DSM Group, "Ригла" занимает второе место с долей рынка в коммерческом сегменте 6,2% и выручкой 24,6 миллиарда рублей. Всего, по данным на 21 мая, сеть насчитывает 2905 аптечных точек в РФ.