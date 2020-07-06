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Камчатский край
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Власти Камчатки освободят многодетных от транспортного налога
Законопроекты о снижении ставки налога на машины старше десяти лет и об освобождении многодетных семей от транспортного налога на один автомобиль рассмотрит в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:34
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353
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камчатский край

Власти Камчатки освободят многодетных от транспортного налога

16:34 06.07.2020
63
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл - РИА Новости. Законопроекты о снижении ставки налога на машины старше десяти лет и об освобождении многодетных семей от транспортного налога на один автомобиль рассмотрит в июле краевое Заксобрание, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
Он уточнил, что оба законопроекта подготовлены правительством по поручению врио губернатора Владимира Солодова и уже внесены в краевой парламент.
"Также принято решение, что многодетные семьи будут полностью освобождены от транспортного налога на один автомобиль, вне зависимости от его мощности. Сейчас действует ограничение до 250 лошадиных сил", - цитирует слова главы региона пресс-служба правительства.
В сообщении также говорится, что министерство экономического развития совместно с Агентством по информатизации и связи Камчатского края сейчас разрабатывают налоговый калькулятор для расчета сниженного транспортного налога. Его разместят на портале правительства.
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