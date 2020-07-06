https://ria.ru/20200706/1573964357.html
В Калининграде открылся визовый центр Польши
Визовый центр Польши в Калининграде возобновил работу, сообщает VFS Global. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:02
2020-07-06T17:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, визы, новости - туризм, польша, калининградская область, калининград
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Визовый центр Польши в Калининграде возобновил работу, сообщает VFS Global.
Он будет принимать документы от жителей Калининградской области три дня в неделю (понедельник, среда, пятница) с 8:00 до 16:00 по обязательной предварительной записи на сайте.
Все клиенты на входе в центр должны пройти проверку температуры тела для оценки состояния здоровья.
Кроме того, все сотрудники центра также соблюдают профилактические нормы безопасности, такие как дезинфекция поверхностей, скрининг температуры, использование санитайзеров для рук, регулярное мытье, дистанция, и могут просить клиентов избегать скопления людей в центре.