В Калининграде открылся визовый центр Польши

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Визовый центр Польши в Калининграде возобновил работу, сообщает VFS Global.

Он будет принимать документы от жителей Калининградской области три дня в неделю (понедельник, среда, пятница) с 8:00 до 16:00 по обязательной предварительной записи на сайте.

Все клиенты на входе в центр должны пройти проверку температуры тела для оценки состояния здоровья.