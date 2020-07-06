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В Калининграде открылся визовый центр Польши
Визовый центр Польши в Калининграде возобновил работу, сообщает VFS Global. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:02
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, визы, новости - туризм, польша, калининградская область, калининград

В Калининграде открылся визовый центр Польши

17:02 06.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПолучение шенгенских виз
Получение шенгенских виз
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Визовый центр Польши в Калининграде возобновил работу, сообщает VFS Global.
Он будет принимать документы от жителей Калининградской области три дня в неделю (понедельник, среда, пятница) с 8:00 до 16:00 по обязательной предварительной записи на сайте.
Все клиенты на входе в центр должны пройти проверку температуры тела для оценки состояния здоровья.
Кроме того, все сотрудники центра также соблюдают профилактические нормы безопасности, такие как дезинфекция поверхностей, скрининг температуры, использование санитайзеров для рук, регулярное мытье, дистанция, и могут просить клиентов избегать скопления людей в центре.
Города России. Светлогорск
16 июня, 08:00Туризм
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