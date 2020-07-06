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В Англии мужчина ранил ножом двух фельдшеров скорой помощи
Мужчина ранил ножом двух фельдшеров скорой помощи, прибывших на вызов в городе Уолверхэмптон в центральной Англии, сообщила полиция региона Уэст-Мидландс. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:31
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англия, великобритания, в мире

В Англии мужчина ранил ножом двух фельдшеров скорой помощи

16:31 06.07.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Мужчина ранил ножом двух фельдшеров скорой помощи, прибывших на вызов в городе Уолверхэмптон в центральной Англии, сообщила полиция региона Уэст-Мидландс.
"Два работника службы скорой помощи были ранены ножом после того, как приехали по вызову для проверки состояния здоровья проживающего в Уолверхэмптоне мужчины. Первоначальный звонок поступил в 12.14 местного времени (14.15 мск). Сразу после прибытия бригада подала сигнал о том, что на нее напали", - говорится в сообщении полиции.
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"Двоим (раненым) фельдшерам была оказана помощь на месте, затем их направили для лечения в больницу. Нападавший был нейтрализован полицейскими с помощью электрошокера, ему также оказана медицинская помощь. Мужчина был задержан", - говорится в сообщении.
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