В Англии мужчина ранил ножом двух фельдшеров скорой помощи

"Два работника службы скорой помощи были ранены ножом после того, как приехали по вызову для проверки состояния здоровья проживающего в Уолверхэмптоне мужчины. Первоначальный звонок поступил в 12.14 местного времени (14.15 мск). Сразу после прибытия бригада подала сигнал о том, что на нее напали", - говорится в сообщении полиции.