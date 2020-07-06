Центробанк назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Банк России проанализировал риски недобросовестных действий на рынке Банк России проанализировал риски недобросовестных действий на рынке ОСАГО в регионах в первом квартале 2020 года и выделил 8 субъектов РФ, которые относятся к "красной", самой рисковой зоне.

Как следует из мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО, который был опубликован Банком России в понедельник, по состоянию на 1 апреля 2020 года к "красной" зоне были отнесены Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Адыгея и Приморский край

Так, в Ингушетии скользящий коэффициент выплат приблизился к 300% (выплаты превысили сборы страховых премий на 183 миллиона рублей), средняя страховая выплата достигла 147,6 тысячи рублей, что в 2,2 раза превышает общероссийский показатель, это самый высокий уровень в РФ. На 45% выросла частота страховых событий. Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО составляет по сборам 0,04%, а по выплатам – почти 0,2%, указывается там же.

В Карачаево-Черкесии также зафиксировано ухудшение показателей. За год произошел рост средней страховой выплаты на 17,8%, до 119,1 тысячи рублей, отмечено увеличение частоты страховых событий на 15,4% и скользящего коэффициента выплат на 31% (показатель превысил 170%). Финансовые показатели республики хуже средних по России значений в 1,8–1,9 раза. Выплаты превысили сборы страховых премий на 219 миллионов рублей. Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО – менее 0,15%.

В Северной Осетии анализируемые показатели по-прежнему демонстрируют негативную динамику. Скользящий коэффициент выплат приблизился к 200% (в три раза выше среднего по России). Страховые выплаты превысили сборы страховых премий почти на 400 миллионов рублей. Средняя страховая выплата выросла до 136,5 тысячи рублей и в 2,1 раза превышает общероссийский показатель (выше только в Ингушетии). Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО составляет по сборам 0,19%, а по выплатам – 0,56%.

В Дагестане средняя страховая выплата составляла 78 тысяч рублей (на 20% выше общероссийской), в Чечне - 102 тысячи рублей (в 1,6 раза выше среднего значения по РФ), в Кабардино-Балкарии - 94 тысячи рублей (превышают общероссийские на 40%), в Адыгее - 104,9 тысячи рублей (в 1,6 раза выше среднего значения), в Приморском крае - 75,7 тысячи рублей.