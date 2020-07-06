Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573964117.html
Центробанк назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО
Банк России проанализировал риски недобросовестных действий на рынке ОСАГО в регионах в первом квартале 2020 года и выделил 8 субъектов РФ, которые относятся к... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:59
россия
осаго
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150196/39/1501963909_0:183:3077:1913_1400x0_80_0_0_81a6578f20a1a437c4c3c0684806a542.jpg
https://ria.ru/20200706/1573956897.html
https://ria.ru/20200628/1573575320.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150196/39/1501963909_0:183:3077:1913_1400x0_80_0_0_81a6578f20a1a437c4c3c0684806a542.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150196/39/1501963909_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_5d1f30d45eca3b5a2c3d2a83368f0371.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150196/39/1501963909_284:0:2331:2047_1400x0_80_0_0_eb5f4ed0aa5cea7c1e3e50cfcba5858d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, осаго, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

16:57 06.07.2020 (обновлено: 16:59 06.07.2020)
163
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Банк России проанализировал риски недобросовестных действий на рынке ОСАГО в регионах в первом квартале 2020 года и выделил 8 субъектов РФ, которые относятся к "красной", самой рисковой зоне.
Как следует из мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО, который был опубликован Банком России в понедельник, по состоянию на 1 апреля 2020 года к "красной" зоне были отнесены Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Адыгея и Приморский край.
Так, в Ингушетии скользящий коэффициент выплат приблизился к 300% (выплаты превысили сборы страховых премий на 183 миллиона рублей), средняя страховая выплата достигла 147,6 тысячи рублей, что в 2,2 раза превышает общероссийский показатель, это самый высокий уровень в РФ. На 45% выросла частота страховых событий. Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО составляет по сборам 0,04%, а по выплатам – почти 0,2%, указывается там же.
В Карачаево-Черкесии также зафиксировано ухудшение показателей. За год произошел рост средней страховой выплаты на 17,8%, до 119,1 тысячи рублей, отмечено увеличение частоты страховых событий на 15,4% и скользящего коэффициента выплат на 31% (показатель превысил 170%). Финансовые показатели республики хуже средних по России значений в 1,8–1,9 раза. Выплаты превысили сборы страховых премий на 219 миллионов рублей. Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО – менее 0,15%.
Оформление полиса страхования
Вчера, 14:35
Центробанк предложил расширить тарифный коридор ОСАГО
В Северной Осетии анализируемые показатели по-прежнему демонстрируют негативную динамику. Скользящий коэффициент выплат приблизился к 200% (в три раза выше среднего по России). Страховые выплаты превысили сборы страховых премий почти на 400 миллионов рублей. Средняя страховая выплата выросла до 136,5 тысячи рублей и в 2,1 раза превышает общероссийский показатель (выше только в Ингушетии). Доля субъекта РФ на российском рынке ОСАГО составляет по сборам 0,19%, а по выплатам – 0,56%.
В Дагестане средняя страховая выплата составляла 78 тысяч рублей (на 20% выше общероссийской), в Чечне - 102 тысячи рублей (в 1,6 раза выше среднего значения по РФ), в Кабардино-Балкарии - 94 тысячи рублей (превышают общероссийские на 40%), в Адыгее - 104,9 тысячи рублей (в 1,6 раза выше среднего значения), в Приморском крае - 75,7 тысячи рублей.
Регулятор также отмечает, что суммарная доля сборов страховых премий в восьми субъектах РФ, отнесенных к "красной" зоне, сократилась с 7% до 3% российского рынка ОСАГО, вклад этих субъектов РФ в страховые выплаты также уменьшился с 10,8% до 5,9%.
Полисы ОСАГО
28 июня, 08:30
Союз автостраховщиков запустил новую информационную систему по ОСАГО
000040
Обсудить 1
РоссияОСАГОЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Российский рубль и американский доллар
Эксперт оценил прогноз Всемирного банка по российской экономике
Ртутный градусник для измерения температуры
Аптечная сеть объяснила нехватку ртутных градусников
Неделя российского бизнеса
Форум "Цифровой рецепт восстановления экономики" пройдет в рамках НРБ
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили роль ледокола "Россия" в реализации планов в Арктике
Американский танкер с СПГ
Глава Минэнерго США подпишет разрешение на экспорт СПГ с нового объекта
Линия производства молочного завода
Внедрение обязательной маркировки молочной продукции будет поэтапным
Смартфон
Обновление "сломало" зарядку на флагманских смартфонах Samsung
Посетительница в отделении Пенсионного фонда России
Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии
МВД Беларусии
МВД Белоруссии пояснило причины задержания участников акций
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
В ФСВТС не исключили возможности бартера в сделках на рынке вооружения
Марина Лукашевич
Следствие нашло плагиат в работах по госконтрактам замглавы Минобрнауки
Ночные Волки освятили мотоциклы возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
Суд принял отказ производителя бронемашин "Тигр" от иска к Хирургу
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф в Крыму
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Дмитрий Шугаев
В Сербии могут создать сервисный центр по ремонту российской авиатехники
Сотрудники полиции в Ереване
Сообщения о бомбах в двух ТЦ в Ереване оказались ложными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
Лента новостейМолния