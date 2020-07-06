https://ria.ru/20200706/1573964015.html
В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение в 4,7 балла зафиксировано в понедельник вечером в акватории озера Байкал на границе Бурятии и Иркутской области, разрушение нет, сообщат МЧС... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:27
2020-07-06T16:27
байкал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабанский район
иркутская область
происшествия
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https://ria.ru/20200705/1573924494.html
2
байкал
кабанский район
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабанский район, иркутская область, происшествия