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В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение в 4,7 балла зафиксировано в понедельник вечером в акватории озера Байкал на границе Бурятии и Иркутской области, разрушение нет, сообщат МЧС... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:27
байкал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабанский район
иркутская область
происшествия
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байкал
кабанский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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байкал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабанский район, иркутская область, происшествия

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,7

16:27 06.07.2020
3770
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОстрова в проливе Малое море на озере Байкал в Иркутской области
Острова в проливе Малое море на озере Байкал в Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Землетрясение в 4,7 балла зафиксировано в понедельник вечером в акватории озера Байкал на границе Бурятии и Иркутской области, разрушение нет, сообщат МЧС Бурятии.
"Сегодня вечером в акватории озера Байкал, на границе Иркутской области и Кабанского района Бурятии произошло сейсмособытие магнитудой 4,7. Эпицентр находился в 25 километрах северо-восточнее н.п. Выдрино. Толчки ощущались незначительно, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает, землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов), при этом "землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда".
Кроме того, информирует МЧС, чтобы избежать паники, стоит использовать только официальные сообщения властей по открытым источникам информации.
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БайкалМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабанский районИркутская областьПроисшествия
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