https://ria.ru/20200706/1573963953.html
Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии
Самые высокие пенсии россияне получают в Чукотском (28 219,13 рубля) и Ненецком (25 215,13 рубля) автономных округах, следует из доклада Минтруда. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:27
2020-07-06T17:14
южный фо
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
байконур (город)
камчатский край
магаданская область
общество
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https://ria.ru/20200701/1573714140.html
Я В ТАНКЕ
Самые большие пенсии у чиновников. И не важно, какой это регион.
75
Егор Панкратов
После повышения пенсионного возраста, мало кто доживёт до пенсии. Пусть пишут любые цифры.
39
19
южный фо
байконур (город)
камчатский край
магаданская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571660917_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_af10da3ad28af69ef35b465558cdcb71.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южный фо, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, байконур (город), камчатский край, магаданская область, общество