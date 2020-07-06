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Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии
Самые высокие пенсии россияне получают в Чукотском (28 219,13 рубля) и Ненецком (25 215,13 рубля) автономных округах, следует из доклада Минтруда. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:14
южный фо
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
байконур (город)
камчатский край
магаданская область
общество
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571660917_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_af10da3ad28af69ef35b465558cdcb71.jpg
https://ria.ru/20200701/1573714140.html
Самые большие пенсии у чиновников. И не важно, какой это регион.
75
После повышения пенсионного возраста, мало кто доживёт до пенсии. Пусть пишут любые цифры.
39
19
южный фо
байконур (город)
камчатский край
магаданская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571660917_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_af10da3ad28af69ef35b465558cdcb71.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южный фо, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, байконур (город), камчатский край, магаданская область, общество

Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии

16:27 06.07.2020 (обновлено: 17:14 06.07.2020)
9290
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПосетительница в отделении Пенсионного фонда России
Посетительница в отделении Пенсионного фонда России
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Посетительница в отделении Пенсионного фонда России. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Самые высокие пенсии россияне получают в Чукотском (28 219,13 рубля) и Ненецком (25 215,13 рубля) автономных округах, следует из доклада Минтруда.
За ними идут Камчатка (24 409,59 рубля) и Магаданская область (24 304,94 рубля).
Самые маленькие выплаты — у жителей Дагестана (12 411,37 рубля), Кабардино-Балкарии (12 473,37 рубля) и Калмыкии (13 350,12 рубля).
По данным ПФР, на 1 января 2020 года средний размер пенсии в целом по России составил 15 697,46 рубля.
Наиболее благополучные по этому показателю — Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа: 17 378,02 и 17 472,86 рубля соответственно. В Северо-Кавказском и Южном ФО он ниже 13 600 рублей.
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1 июля, 00:52
В России возобновляется индексация пенсий пенсионерам-опекунам
211581631203
Обсудить 19
Южный ФОМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Пенсионный фонд РФБайконур (город)Камчатский крайМагаданская областьОбщество
Популярные комментарии
Самые большие пенсии у чиновников. И не важно, какой это регион.
6 июля, 17:06
Я В ТАНКЕ
6432015
После повышения пенсионного возраста, мало кто доживёт до пенсии. Пусть пишут любые цифры.
6 июля, 17:41
Егор Панкратов
2142309
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