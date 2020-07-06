Ярославским педагогам на 30% увеличат оплату за проведение ЕГЭ

По данным регионального правительства, в Ярославской области единый государственный экзамен в этом году сдают около 6 тысяч человек. В понедельник и вторник в регионе проходит самый массовый экзамен — по русскому языку. Глава региона пожелал успехов выпускникам и отметил, что в этом году экзамены проходят в особых условиях.