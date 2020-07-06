Ярославским педагогам на 30% увеличат оплату за проведение ЕГЭ

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Работники образования, задействованные в этом году в проведении единого государственного экзамена в Ярославской области, по решению губернатора Дмитрия Миронова получат увеличенную на 30% оплату.
По данным регионального правительства, в Ярославской области единый государственный экзамен в этом году сдают около 6 тысяч человек. В понедельник и вторник в регионе проходит самый массовый экзамен — по русскому языку. Глава региона пожелал успехов выпускникам и отметил, что в этом году экзамены проходят в особых условиях.
"На педагогов легла дополнительная нагрузка по соблюдению на экзаменах санитарно-эпидемиологического режима, к тому же многим из них пришлось отложить отпуск. Поэтому на 30% увеличим размер компенсации всем, кто задействован в проведении ЕГЭ. В регионе это более 3,5 тысячи человек: члены государственной экзаменационной комиссии, руководители пунктов проведения экзаменов, организаторы, технические специалисты, члены предметных и конфликтных комиссий", - приводит пресс-служба слова губернатора.
По решению регионального правительства выпускников не обязывают надевать защитные маски на экзамен, чтобы не подвергать их дополнительному стрессу. Каждый из участников ЕГЭ может воспользоваться ими по желанию. Предприняты и другие необходимые меры предосторожности. Помещения, где проходят экзамены, дезинфицируют, всем участникам ЕГЭ на входе измеряют температуру, расстояние между экзаменующимися увеличено.