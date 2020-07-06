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Ярославская область
https://ria.ru/20200706/1573963783.html
Ярославским педагогам на 30% увеличат оплату за проведение ЕГЭ
Работники образования, задействованные в этом году в проведении единого государственного экзамена в Ярославской области, по решению губернатора Дмитрия Миронова РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:52
ярославская область
дмитрий миронов
единый государственный экзамен (егэ)
ярославская область
образование - общество
общество
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дмитрий миронов, единый государственный экзамен (егэ), ярославская область, образование - общество, общество

Ярославским педагогам на 30% увеличат оплату за проведение ЕГЭ

16:23 06.07.2020 (обновлено: 17:52 06.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Ярославский речной порт
Вид на Ярославский речной порт
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Работники образования, задействованные в этом году в проведении единого государственного экзамена в Ярославской области, по решению губернатора Дмитрия Миронова получат увеличенную на 30% оплату.
По данным регионального правительства, в Ярославской области единый государственный экзамен в этом году сдают около 6 тысяч человек. В понедельник и вторник в регионе проходит самый массовый экзамен — по русскому языку. Глава региона пожелал успехов выпускникам и отметил, что в этом году экзамены проходят в особых условиях.
"На педагогов легла дополнительная нагрузка по соблюдению на экзаменах санитарно-эпидемиологического режима, к тому же многим из них пришлось отложить отпуск. Поэтому на 30% увеличим размер компенсации всем, кто задействован в проведении ЕГЭ. В регионе это более 3,5 тысячи человек: члены государственной экзаменационной комиссии, руководители пунктов проведения экзаменов, организаторы, технические специалисты, члены предметных и конфликтных комиссий", - приводит пресс-служба слова губернатора.
По решению регионального правительства выпускников не обязывают надевать защитные маски на экзамен, чтобы не подвергать их дополнительному стрессу. Каждый из участников ЕГЭ может воспользоваться ими по желанию. Предприняты и другие необходимые меры предосторожности. Помещения, где проходят экзамены, дезинфицируют, всем участникам ЕГЭ на входе измеряют температуру, расстояние между экзаменующимися увеличено.
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Ярославская областьДмитрий МироновЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Ярославская областьОбразование - ОбществоОбщество
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