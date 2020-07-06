Минтруд: к 2030 году треть населения России будут составлять пенсионеры

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Около трети населения России (более 29%), по прогнозу, к 2030 году будут составлять люди старше трудоспособного возраста, следует из доклада о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году, размещенного на сайте Минтруда.