https://ria.ru/20200706/1573963749.html
Минтруд: к 2030 году треть населения России будут составлять пенсионеры
Около трети населения России (более 29%), по прогнозу, к 2030 году будут составлять люди старше трудоспособного возраста, следует из доклада о результатах... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:22
2020-07-06T16:22
россия
здоровье - общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200111/1563325607.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество