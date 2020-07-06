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Минтруд: к 2030 году треть населения России будут составлять пенсионеры
Около трети населения России (более 29%), по прогнозу, к 2030 году будут составлять люди старше трудоспособного возраста, следует из доклада о результатах... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:22
россия
здоровье - общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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353
60
россия, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Минтруд: к 2030 году треть населения России будут составлять пенсионеры

16:22 06.07.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПожилая пара в Грачевском парке Москвы
Пожилая пара в Грачевском парке Москвы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Около трети населения России (более 29%), по прогнозу, к 2030 году будут составлять люди старше трудоспособного возраста, следует из доклада о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году, размещенного на сайте Минтруда.
По данным Росстата, в 2019 году в РФ при незначительном снижении общей численности населения продолжает расти численность лиц старшего возраста, отмечается в докладе. Согласно нему, в 2019 году в России из 146,7 миллиона человек каждый четвертый находился в возрасте старше трудоспособного (36,6 миллиона человек).
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"Прогнозируемая численность населения старше трудоспособного возраста к 2024 году увеличится до 40,8 миллиона человек (27,6%), а к 2030 году – до 43,7 миллиона человек. Лица старшего поколения будут составлять более 29% населения страны", - говорится в докладе.
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РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
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