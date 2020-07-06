Новый областной ЗАГС откроют в Твери в этом году

ТВЕРЬ, 6 июл – РИА Новости. Новый областной Дворец бракосочетания в Твери откроет двери для брачующихся уже в этом году, сообщает пресс-служба правительства Новый областной Дворец бракосочетания в Твери откроет двери для брачующихся уже в этом году, сообщает пресс-служба правительства Тверской области

Сейчас в здании, построенном в 1958 году в стиле сталинского ампира, ведется капитальный ремонт фасада, внутренних помещений, идет подготовка к проведению отделочных работ, в том числе восстановлению лепнины.

На первом этаже Дворца бракосочетания расположен центральный вестибюль, три зала торжественной регистрации заключения брака, комнаты жениха и невесты, кабинеты оформления документов. Три зала позволят проводить одновременно несколько торжественных регистраций и, таким образом, даст возможность максимальному числу будущих семейных пар заключить брак в качественно новой торжественной обстановке.

Как отмечал губернатор области Игорь Руденя , ЗАГС разместится в историческом здании, в котором ранее находился автовокзал. По словам главы региона, в здании планируется обеспечить доступность для маломобильных людей.

На втором этаже здания разместится четвертый зал, в котором будут проходить торжественные регистрации новорожденных, чествование юбиляров семейной жизни, вручение медали "За любовь и верность" и другие мероприятия.