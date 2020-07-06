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Тверская область
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Новый областной ЗАГС откроют в Твери в этом году
Новый областной Дворец бракосочетания в Твери откроет двери для брачующихся уже в этом году, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:25
тверская область
тверская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
тверская область

Новый областной ЗАГС откроют в Твери в этом году

16:22 06.07.2020 (обновлено: 16:25 06.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста
Невеста
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТВЕРЬ, 6 июл – РИА Новости. Новый областной Дворец бракосочетания в Твери откроет двери для брачующихся уже в этом году, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Сейчас в здании, построенном в 1958 году в стиле сталинского ампира, ведется капитальный ремонт фасада, внутренних помещений, идет подготовка к проведению отделочных работ, в том числе восстановлению лепнины.
На первом этаже Дворца бракосочетания расположен центральный вестибюль, три зала торжественной регистрации заключения брака, комнаты жениха и невесты, кабинеты оформления документов. Три зала позволят проводить одновременно несколько торжественных регистраций и, таким образом, даст возможность максимальному числу будущих семейных пар заключить брак в качественно новой торжественной обстановке.
Как отмечал губернатор области Игорь Руденя, ЗАГС разместится в историческом здании, в котором ранее находился автовокзал. По словам главы региона, в здании планируется обеспечить доступность для маломобильных людей.
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На втором этаже здания разместится четвертый зал, в котором будут проходить торжественные регистрации новорожденных, чествование юбиляров семейной жизни, вручение медали "За любовь и верность" и другие мероприятия.
Помимо ремонта здания ЗАГСа будет приведена в порядок прилегающая территория – отремонтированы тротуары и гранитная отмостка здания, благоустроена площадь.
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