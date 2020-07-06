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В онкологическом отделении медцентра в Тюмени выявили очаг коронавируса
Очаг заражения коронавирусом выявлен в онкологическом отделении многопрофильного медцентра "Медицинский город" в Тюмени, COVID-19 диагностирован у семи... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:20
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тюмень

В онкологическом отделении медцентра в Тюмени выявили очаг коронавируса

16:20 06.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Очаг заражения коронавирусом выявлен в онкологическом отделении многопрофильного медцентра "Медицинский город" в Тюмени, COVID-19 диагностирован у семи пациентов и одного сотрудника, сообщает в понедельник департамент здравоохранения региона.
По последним данным, в области подтверждены 3560 случаев заболевания. Всего врачи вылечили 2141 пациента, 18 человек скончались.
"В "Медицинском городе" выявлен очаг коронавирусной инфекции. Заражение COVID-19 было зарегистрировано в онкологическом отделении №2. Коронавирусная инфекция была выявлена у 7 пациентов и одного сотрудника – все они сейчас получают помощь в моногоспиталях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что инфекцию занес пациент, который находился в инкубационном периоде. Сейчас контактные лица, в том числе 25 сотрудников центра, находятся в обсерваторе и на самоизоляции, за ними продолжается медицинское наблюдение. На сегодняшний день отделение закрыто и не принимает пациентов на госпитализацию, в нем проведена заключительная дезинфекция. В самом медцентре по-прежнему проводятся необходимые диагностические исследования пациентам с подозрением на злокачественные новообразования, а также оказывается лечение тем, у кого ранее установили онкологию, уточнили в депздраве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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