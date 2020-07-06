В онкологическом отделении медцентра в Тюмени выявили очаг коронавируса

"В "Медицинском городе" выявлен очаг коронавирусной инфекции. Заражение COVID-19 было зарегистрировано в онкологическом отделении №2. Коронавирусная инфекция была выявлена у 7 пациентов и одного сотрудника – все они сейчас получают помощь в моногоспиталях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инфекцию занес пациент, который находился в инкубационном периоде. Сейчас контактные лица, в том числе 25 сотрудников центра, находятся в обсерваторе и на самоизоляции, за ними продолжается медицинское наблюдение. На сегодняшний день отделение закрыто и не принимает пациентов на госпитализацию, в нем проведена заключительная дезинфекция. В самом медцентре по-прежнему проводятся необходимые диагностические исследования пациентам с подозрением на злокачественные новообразования, а также оказывается лечение тем, у кого ранее установили онкологию, уточнили в депздраве.