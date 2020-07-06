Украина превратилась в "банановую республику", заявил экс-премьер Азаров

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Украина окончательно превратилась в "банановую республику", так как именно этот фрукт сейчас самый дешевый в стране, заявил бывший премьер Николай Азаров в понедельник.
"Украина окончательно превратилась в банановую республику. Обещание про аграрную державу свелись к тому, что самым доступным фруктом стал банан. Средняя розничная цена на бананы в Киеве по состоянию на 30 июня – 1 июля составляла 27,2 гривны за килограмм (около 1 доллара – ред.)", - написал Азаров на своей странице в Facebook.
Таким образом, по словам экс-премьера, банан на Украине дешевле, чем арбуз и яблоко. "Доуправлялись!" - констатировал Азаров.
Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук предупреждал, что падение капитальных инвестиций в аграрный сектор Украины может иметь серьезные негативные последствия для сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.
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