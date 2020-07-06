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Украина превратилась в "банановую республику", заявил экс-премьер Азаров
Украина окончательно превратилась в "банановую республику", так как именно этот фрукт сейчас самый дешевый в стране, заявил бывший премьер Николай Азаров в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:20
виктор медведчук
николай азаров (политик)
киев
украина
в мире
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У них хоть можно это открыто признавать с трибуны... А вот когда свободы слова нет то и банановой как бы тоже...
23
ДА, открыто признавать с трибуны, находясь в России - это действительно показатель свободы слова на Украине :)
13
8
киев
украина
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
виктор медведчук, николай азаров (политик), киев, украина, в мире

Украина превратилась в "банановую республику", заявил экс-премьер Азаров

16:20 06.07.2020
1978
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Украина окончательно превратилась в "банановую республику", так как именно этот фрукт сейчас самый дешевый в стране, заявил бывший премьер Николай Азаров в понедельник.
"Украина окончательно превратилась в банановую республику. Обещание про аграрную державу свелись к тому, что самым доступным фруктом стал банан. Средняя розничная цена на бананы в Киеве по состоянию на 30 июня – 1 июля составляла 27,2 гривны за килограмм (около 1 доллара – ред.)", - написал Азаров на своей странице в Facebook.
Таким образом, по словам экс-премьера, банан на Украине дешевле, чем арбуз и яблоко. "Доуправлялись!" - констатировал Азаров.
Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук предупреждал, что падение капитальных инвестиций в аграрный сектор Украины может иметь серьезные негативные последствия для сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.
Николай Азаров
23 июля 2019, 14:15
Азаров опасается реванша националистов на Украине
95482212
Обсудить 8
Виктор МедведчукНиколай Азаров (политик)КиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У них хоть можно это открыто признавать с трибуны... А вот когда свободы слова нет то и банановой как бы тоже...
6 июля, 16:22
К Константин Петров
1100021
ДА, открыто признавать с трибуны, находясь в России - это действительно показатель свободы слова на Украине :)
6 июля, 16:45
Алексей Шипарёв
1030000
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