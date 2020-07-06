Мусульмане Татарстана помогли тяжелобольным детям, сдав 8 тонн макулатуры

Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мусульмане Татарстана провели акцию по сбору и сдаче макулатуры, вырученные деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ).

"Денежные средства будут направлены в качестве материальной помощи для лечения подопечных Благотворительного фонда "Закят" ДУМ РТ", - сказали в пресс-службе.

В ДУМ РТ отметили, что во время акции верующие приносили и старинные книги на старотатарском и арабском языках.

"Эти издания переданы специалистам ДУМ РТ для дальнейшего изучения и оцифровки", - подчеркнули в муфтияте.

Макулатура, содержащая имена Всевышнего, аяты Корана и хадисы утилизированы согласно шариату посредством сожжения. Для сортировки бумаги привлечены 15 волонтеров в возрасте от 18 до 60 лет. Ввиду санитарно-эпидемиологической обстановки в республике, все меры по защите от коронавирусной инфекции были соблюдены.

В акции приняли участие Дрожжановский, Арский, Чистопольский, Агрызский, Спасский, Сабинский, Бугульминский, Кайбицкий и Алькеевский мухтасибаты Татарстана.