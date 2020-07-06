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Мусульмане Татарстана помогли тяжелобольным детям, сдав 8 тонн макулатуры
Мусульмане Татарстана провели акцию по сбору и сдаче макулатуры, вырученные деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:17
2020-07-06T16:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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новости - религия и мировоззрение, общество
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мусульмане Татарстана провели акцию по сбору и сдаче макулатуры, вырученные деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ).
"Денежные средства будут направлены в качестве материальной помощи для лечения подопечных Благотворительного фонда "Закят" ДУМ РТ", - сказали в пресс-службе.
В ДУМ РТ отметили, что во время акции верующие приносили и старинные книги на старотатарском и арабском языках.
"Эти издания переданы специалистам ДУМ РТ для дальнейшего изучения и оцифровки", - подчеркнули в муфтияте.
Макулатура, содержащая имена Всевышнего, аяты Корана и хадисы утилизированы согласно шариату посредством сожжения. Для сортировки бумаги привлечены 15 волонтеров в возрасте от 18 до 60 лет. Ввиду санитарно-эпидемиологической обстановки в республике, все меры по защите от коронавирусной инфекции были соблюдены.
В акции приняли участие Дрожжановский, Арский, Чистопольский, Агрызский, Спасский, Сабинский, Бугульминский, Кайбицкий и Алькеевский мухтасибаты Татарстана.
"Мусульмане республики продолжат сдавать макулатуру - помощь тяжелобольным детям будет продолжена", отметили в пресс-службе ДУМ РТ.