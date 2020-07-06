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Религия и мировоззрение
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Мусульмане Татарстана помогли тяжелобольным детям, сдав 8 тонн макулатуры
Мусульмане Татарстана провели акцию по сбору и сдаче макулатуры, вырученные деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:17
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155524/06/1555240639_0:275:3152:2048_1400x0_80_0_0_6cef3b3d0d367ef5e7d3e9195b7c2ef9.jpg
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60
новости - религия и мировоззрение, общество

Мусульмане Татарстана помогли тяжелобольным детям, сдав 8 тонн макулатуры

16:17 06.07.2020
35
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мусульмане Татарстана провели акцию по сбору и сдаче макулатуры, вырученные деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ).
"Денежные средства будут направлены в качестве материальной помощи для лечения подопечных Благотворительного фонда "Закят" ДУМ РТ", - сказали в пресс-службе.
В ДУМ РТ отметили, что во время акции верующие приносили и старинные книги на старотатарском и арабском языках.
"Эти издания переданы специалистам ДУМ РТ для дальнейшего изучения и оцифровки", - подчеркнули в муфтияте.
Макулатура, содержащая  имена Всевышнего, аяты Корана и хадисы утилизированы согласно шариату посредством сожжения. Для сортировки бумаги привлечены 15 волонтеров в возрасте от 18 до 60 лет. Ввиду санитарно-эпидемиологической обстановки в республике, все меры по защите от коронавирусной инфекции были соблюдены.
В акции приняли участие Дрожжановский, Арский, Чистопольский, Агрызский, Спасский, Сабинский, Бугульминский, Кайбицкий и Алькеевский мухтасибаты Татарстана.
"Мусульмане республики продолжат сдавать макулатуру - помощь тяжелобольным детям будет продолжена", отметили в пресс-службе ДУМ РТ.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
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