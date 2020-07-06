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Распространение нового коронавируса
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В Сербии число жертв коронавируса достигло 317
Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Сербии за минувшие сутки, всего жертвами коронавируса стали 317 человек, выявлено 289 новых зараженных, сообщило... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:13
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, белград (город), в мире

В Сербии число жертв коронавируса достигло 317

16:13 06.07.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 июл - РИА Новости. Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Сербии за минувшие сутки, всего жертвами коронавируса стали 317 человек, выявлено 289 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.
"За последние 24 часа выявлено 289 зараженных коронавирусом, общее число с начала пандемии составило 16 420. Скончались шесть пациентов, всего умерли 317 человек", - сообщил минздрав в понедельник.
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По данным министра здравоохранения Златибора Лончара, ежедневно в Сербии госпитализируют около 100 человек, власти разворачивают мобильный госпиталь на 500 мест в крупнейшей в стране крытой "Штарк арене" и переориентируют другие больницы.
В Белграде режим ЧС был введен утром в минувшую пятницу. На две недели закрываются ночные клубы с 23.00 до 6.00 утра, а также кафе и рестораны, у которых нет открытых площадок. В студенческих общежитиях вводят более строгий контроль за соблюдением эпидемиологических мер. В Белграде ранее были открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан, две больницы были полностью переведены на работу с больными COVID-19. Режим ЧС из-за коронавируса был также введен в городах Вране и Тутин, в четвёртом по величине городе Сербии – Крагуевац, городе Нови-Пазар, а также Иванице, Чачаке и Шабаце.
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С понедельника штрафом в размере 5 тысяч динаров (около 43 евро) в Сербии будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски. Массовые собрания в закрытых помещениях сокращаются до 100 человек, на открытом пространстве – до 500 участников.
В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСербияБелград (город)В мире
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