В Саудовской Аравии выявили еще 4207 зараженных коронавирусом

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом. Несмотря на неослабевающий прирост числа больных коронавирусом, Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять ограничительные меры в конце мая, разрешив внутренние полеты и перемещения между провинциями. В стране вновь начали работать мечети. Однако в связи с коронавирусом власти королевства решили ограничить число паломников на хадж только теми мусульманами, которые уже находятся в стране, их число в этом году не превысит десяти тысяч по сравнению с несколькими миллионами, которые обычно приезжают на хадж в Саудовскую Аравию.