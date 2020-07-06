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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573963201.html
В Саудовской Аравии выявили еще 4207 зараженных коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 213 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:15
коронавирус covid-19
коронавирусы
саудовская аравия
в мире
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, саудовская аравия, в мире

В Саудовской Аравии выявили еще 4207 зараженных коронавирусом

16:15 06.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 213 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства.
По данным министерства, за последние сутки в Саудовской Аравии выявили 4207 новых зараженных, скончались еще 52 пациента с COVID-19.
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Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в королевстве достигло 213 716, выздоровели почти 150 тысяч человек, скончались 1968.
Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом. Несмотря на неослабевающий прирост числа больных коронавирусом, Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять ограничительные меры в конце мая, разрешив внутренние полеты и перемещения между провинциями. В стране вновь начали работать мечети. Однако в связи с коронавирусом власти королевства решили ограничить число паломников на хадж только теми мусульманами, которые уже находятся в стране, их число в этом году не превысит десяти тысяч по сравнению с несколькими миллионами, которые обычно приезжают на хадж в Саудовскую Аравию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСаудовская АравияВ мире
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