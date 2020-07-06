В Сербии могут создать сервисный центр по ремонту российской авиатехники

В ФСВТС не исключили возможности бартера в сделках на рынке вооружения

В ФСВТС не исключили возможности бартера в сделках на рынке вооружения

Он отметил, что Россия готова продолжать работу по выработанной схеме. "В перспективе, если расширится круг клиентов из стран региона, Сербия вполне может стать региональным центром по ремонту вертолетной и другой авиационной техники", - сказал директор ФСВТС.