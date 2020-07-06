В Сербии могут создать сервисный центр по ремонту российской авиатехники

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Сербия может стать региональным центром по ремонту авиационной техники российского производства, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Вопрос организации на базе завода "Мома Станойлович" регионального сервисного центра стоит на повестке дня с 2016 года. За это время обсуждались различные варианты реализации данного проекта. В качестве положительного первого шага могу упомянуть тот факт, что на базе этого предприятия в прошлом году был успешно реализован ремонт вертолетов типа "Ми" для Македонии", - сказал Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности".
Он отметил, что Россия готова продолжать работу по выработанной схеме. "В перспективе, если расширится круг клиентов из стран региона, Сербия вполне может стать региональным центром по ремонту вертолетной и другой авиационной техники", - сказал директор ФСВТС.