Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573963097.html
В Сербии могут создать сервисный центр по ремонту российской авиатехники
Сербия может стать региональным центром по ремонту авиационной техники российского производства, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:12
россия
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
сербия
безопасность
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/101973/68/1019736868_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_2ffe1f853ac369f7c14c66e4e4ae7887.jpg
https://ria.ru/20200706/1573962655.html
россия
сербия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/101973/68/1019736868_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_2ffe1f853ac369f7c14c66e4e4ae7887.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/101973/68/1019736868_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_88d50a7a620a4ed9375f4314810011cd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/101973/68/1019736868_501:0:2501:2000_1400x0_80_0_0_0eb59ef7a3e56f11a58f1dfba990bf8a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), сербия, безопасность, экономика

В Сербии могут создать сервисный центр по ремонту российской авиатехники

16:12 06.07.2020
369
© Фото : пресс-служба "Ростеха"Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев
© Фото : пресс-служба "Ростеха"
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Сербия может стать региональным центром по ремонту авиационной техники российского производства, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Вопрос организации на базе завода "Мома Станойлович" регионального сервисного центра стоит на повестке дня с 2016 года. За это время обсуждались различные варианты реализации данного проекта. В качестве положительного первого шага могу упомянуть тот факт, что на базе этого предприятия в прошлом году был успешно реализован ремонт вертолетов типа "Ми" для Македонии", - сказал Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности".
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Вчера, 16:03
В ФСВТС не исключили возможности бартера в сделках на рынке вооружения
Он отметил, что Россия готова продолжать работу по выработанной схеме. "В перспективе, если расширится круг клиентов из стран региона, Сербия вполне может стать региональным центром по ремонту вертолетной и другой авиационной техники", - сказал директор ФСВТС.
1400001
Обсудить 0
РоссияДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)СербияБезопасностьЭкономика
Рекомендуем
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
В ФСВТС не исключили возможности бартера в сделках на рынке вооружения
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили роль ледокола "Россия" в реализации планов в Арктике
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Тегеран призвал не позволять США выставлять Иран в качестве угрозы
Танки Т-14 Армата
Россия готовит танк "Армата" к поставкам за рубеж
Ударные вертолеты Ми-35 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
Россия поставила Сербии вертолеты, истребители и комплексы ПВО
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Санкции США вызывают аллергию у партнеров России по ВТС, заявил Шугаев
Директор ФСВТС Дмитрий Евгеньевич Шугаев
Сербия заинтересована в покупке у России системы ПВО, заявили в ФСВТС
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 317
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Боррель оценил влияние пандемии COVID-19 на мировую безопасность
Николай Азаров
Украина превратилась в "банановую республику", заявил экс-премьер Азаров
Тюрьма
ХАМАС обвинил Израиль в смерти палестинского заключенного в тюрьме
Контейнер для биоматериала
В Саудовской Аравии выявили еще 4207 зараженных коронавирусом
Неделя российского бизнеса
Форум "Цифровой рецепт восстановления экономики" пройдет в рамках НРБ
Страховой полис ОСАГО
Центробанк назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО
Сотрудник МЧС РФ во время учений
В Вологодской области локализовали пожар на мебельном комбинате
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
Лента новостейМолния