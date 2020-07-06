https://ria.ru/20200706/1573963034.html
ХАМАС обвинил Израиль в смерти палестинского заключенного в тюрьме
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в смерти палестинского заключенного из-за халатности, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:12
2020-07-06T16:12
хамас
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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хамас, израиль, в мире
ГАЗА, 6 июл - РИА Новости.
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС
обвинило Израиль
в смерти палестинского заключенного из-за халатности, сообщил РИА Новости представитель движения Абдуллатиф аль-Кануа.
Ранее палестинское агентство Ар-Рай сообщило о смерти заключенного Саади аль-Гарабли в израильской тюрьме.
"Смерть заключенного Саади аль-Гарабли из-за медицинской халатности является систематической политикой израильских оккупантов против заключенных, которая не обеспечивает их требования, особенно в сфере здравоохранения", - сообщил аль-Кануа.
Аль-Кануа призвал международные правозащитные и гуманитарные организации прекратить молчание по поводу продолжительного неоказания медицинской помощи заключенным.
В свою очередь, адвокат Риад аль-Ашкар, специализирующийся на делах заключенных, не подтвердил РИА Новости информацию о смерти аль-Гарабли.
"Есть противоречивые новости о смерти заключенного Саада
аль-Гарабли. Израильтяне еще официально не проинформировали нас о смерти, но заключенный находится в состоянии клинической смерти", - подчеркнул аль-Гарабли.
По данным палестинских властей, начиная с 1967 года в израильских тюрьмах скончались 223 палестинских заключенных.