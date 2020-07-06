ХАМАС обвинил Израиль в смерти палестинского заключенного в тюрьме

ГАЗА, 6 июл - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в смерти палестинского заключенного из-за халатности, сообщил РИА Новости представитель движения Абдуллатиф аль-Кануа.

Ранее палестинское агентство Ар-Рай сообщило о смерти заключенного Саади аль-Гарабли в израильской тюрьме.

"Смерть заключенного Саади аль-Гарабли из-за медицинской халатности является систематической политикой израильских оккупантов против заключенных, которая не обеспечивает их требования, особенно в сфере здравоохранения", - сообщил аль-Кануа.

Аль-Кануа призвал международные правозащитные и гуманитарные организации прекратить молчание по поводу продолжительного неоказания медицинской помощи заключенным.

В свою очередь, адвокат Риад аль-Ашкар, специализирующийся на делах заключенных, не подтвердил РИА Новости информацию о смерти аль-Гарабли.

"Есть противоречивые новости о смерти заключенного Саада аль-Гарабли. Израильтяне еще официально не проинформировали нас о смерти, но заключенный находится в состоянии клинической смерти", - подчеркнул аль-Гарабли.